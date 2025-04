Mario Mendoza presentó su nuevo libro “Vírgenes y toxicómanos”

Mario Mendoza presentará su nuevo libro en el marco de la FILBO. Foto: Archivo Particular

La más reciente publicación del escritor bogotano, “Vírgenes y toxicómanos”, llegó a las librerías. El libro, que ha sido descrito como uno de los trabajos más misteriosos de Mendoza, será presentado los lectores en la Feria del Libro de Bogotá, junto con una agenda de firmas.

Durante una rueda de prensa en la que la novela fue presentada a los medios de comunicación, el escritor aseguró que este ha sido “el libro más raro y extraño al que me he enfrentado”.

Aunque el hiperrealismo ha sido el género literario en el que ha centrado parte de su escritura, afirmó que el hecho de escribir y estar conectados con las situaciones del país ha hecho que otros géneros como la ciencia ficción y la fantasía se descuiden. “Como narrador, he estado en el hiperrealismo, pero siempre he tenido un pie en otros géneros. Siempre he estado explorando en algún momento de los libros, aunque sean hiperrealistas, o a través de uno o dos personajes que nos proponen algo inquietante, hasta que entré de lleno en ‘Paranormal Colombia’ y me la jugué toda por un libro que no tuviera nada que ver”.

La sinopsis del libro lee: “Anton Echeverry, un padre ejemplar y un profesional comprometido con la defensa de los derechos humanos, sufre una crisis profunda tras la muerte de su esposa en extrañas circunstancias. Su mundo se resquebraja y lo único que logra frenar su caída al abismo es su hijo Martín, un brillante estudiante de Sociología, que quedó discapacitado en un accidente años atrás. Un día, escucha por casualidad una conversación entre el joven y su mejor amigo, un compañero de universidad, hijo de un político, que anda en muletas por una poliomielitis, en la que comentan que ellos son “la tristeza de Dios”. Afligido por estas palabras, Anton pone en marcha un audaz plan para ayudarlo. Su estrategia impactará la vida de Martín y la de quienes lo rodean más allá de cualquiera de sus expectativas. Un suceso inesperado pondrá todo patas arriba e instalará al atribulado padre en la irrealidad y el delirio. En esta historia nada es lo que parece”.

De acuerdo con el autor, el hecho de tener dos personajes con discapacidades hizo que él tuviera que comenzar a pensar y ver el mundo como lo haría una persona en silla de ruedas o muletas, como sus personajes.“Intento comprender eso, pero no alcanzo a llegar allá. Sin embargo, tomo notas, converso, hablo con alguien que para mí es muy importante: el juez Hoffman, que me explica un poco qué significa vivir con una discapacidad y cómo se siente. Pero la gran revelación para mí estuvo en un documental, producido por Michelle Obama, llamado ‘Crip Camp’. Este cuenta la historia del movimiento por los derechos civiles y constitucionales de los discapacitados durante la década de los 60″, dijo.

Algo que fue revelador para Mendoza mientras veía el documental, fue la mecánica del deseo en la discapacidad. “Ahí entendí también lo que significaba ser virgen con una discapacidad. La palabra virgen suele ser leída en femenino, pero en este caso está acuñada en masculino. El título se refiere a los dos chicos que son vírgenes y son toxicómanos, se la pasan fumando todo el tiempo marihuana, muy parecido a lo que pasa dentro del documental en el campamento de verano de los 60. En una conversación entre ellos, el uno le dice al otro: que es lo que somos realmente, vírgenes y toxicómanos, eso es lo que somos. Nosotros estamos fumando vareta todo el tiempo y ¿quién se va a acostar con nosotros? Nadie, ninguna chica va a querer estar con nosotros. Y empieza la tristeza y la melancolía de ellos, ahí es donde creo que se abre la novela hacia otra línea narrativa".

Más allá de esta temática, Mendoza decidió dividir el libro entre lo “conocido” y lo “desconocido”, como una forma de ensanchar la definición de la realidad. Una comparación que utilizó fue la del viaje de Ulises para abandonar el terreno conocido y adentrarse en mares inexplorados. “Si uno va a escribir una novela como esta, tiene que entender que está pisando un terreno frágil, que es un terreno que puede estar todo el tiempo moldeándose, que puede tener alteraciones, que puede tener incluso movimientos telúricos que lo conduzcan a uno a zonas para que, como narrador, son difíciles, donde no sepa cómo enfrentar narrativa”. Esto implica navegar la memoria, la capacidad de anticipación y el concepto de fluidez.