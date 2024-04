Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Fotografía de archivo (08/03/2023). Marjane Satrapi es historietista, cineasta y pintora franco-iraní, de las más destacadas del cómic internacional. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

La novelista, ilustradora y directora de cine Marjane Satrapi fue distinguida este martes 30 de abril en España con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024. Satrapi (Rash, Irán, 1969) es autora de la novela gráfica “Persépolis” (2000), una obra autobiográfica que arranca a finales del régimen del Sha y da cuenta de las dificultades de vivir bajo un estado teocrático e islamista desde la perspectiva de una adolescente.

La publicación, de cuatro volúmenes y considerada por muchos una de las mejores novelas gráficas jamás publicadas, llevó a Satrapi a la fama y fue adaptada por ella misma y el realizador Vincent Paronnaud al cine de animación en junio de 2007, un trabajo que fue merecedor del Gran Premio de la Crítica en el Festival de Cannes.

Autora de otras obras relevantes como “Bordados” (2003) y “Pollo con ciruelas” (2004), también adaptada al cine en 2011, Satrapi coordinó en 2023 el libro “Mujer, vida y libertad”, sobre las revueltas acontecidas en Irán tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la llamada “policía de la moral”.

Entre otros trabajos, en 2020 estrenó “Radiactive. Marie Curie”, una nueva visión cinematográfica de la única científica dos veces ganadora del Nobel, a la que admira desde muy joven, y también protagonizó importantes exposiciones pictóricas en galerías francesas.

Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024

El jurado del Premio definió a Satrapi como “una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad” y “un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres”. El acta leída este martes 30 de abril por el presidente del jurado, Víctor García de la Concha, destaca que la autora, por su “audacia y producción”, está considerada “una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones”.

“Obviamente, es un gran honor y un inmenso placer recibir este premio, aunque, sin falsa modestia, no sé realmente si lo que he hecho por la humanidad es tan notable. Pero dado que ustedes, honorables miembros del jurado, me han elegido, aprovecho esta oportunidad para celebrar la feroz lucha de mi pueblo por los derechos humanos y la libertad. Hoy se honra a todos los jóvenes que perdieron la vida y a los que continúan el combate por la libertad en Irán. Dedico este premio a Toomaj Salehi, artista de rap, condenado a muerte hace unos días por cantar a la libertad. Por un mundo mejor para todos, gracias”, dijo Marjane Satrapi al recibir el reconocimiento.

El jurado también quiso poner de relieve “el talento de Marjane Satrapi para reinventar las relaciones entre arte y comunicación”, como en su novela gráfica “Persépolis” (2000), “en la que plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador”.

La candidatura de Satrapi fue propuesta por María Sheila Cremaschi, directora para España del Hay Festival of Literature and Arts, entidad galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020.

Este premio, destinado a distinguir "la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones", recayó en otras ocasiones sobre los filósofos Nuccio Ordine y Emilio Lledó; los periodistas Adam Michnik y Alma Guillermoprieto; la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México); el Museo del Prado; el grupo argentino Les Luthiers; los fotógrafos James Nachtwey y Annie Leibovitz; el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado "Quino", o el diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto.

El jurado, que en esta ocasión tenía que deliberar en torno a cuarenta y siete candidaturas de quince nacionalidades, estuvo formado, entre otros, por el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver; los expresidentes de la agencia Gabriela Cañas, Alex Grijelmo y Luis María Ansón; el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir; la directora general de Meta Iberia, Irene Cano, o la expresidenta del Diario ABC Catalina Luca de Tena.

La Fundación Princesa de Asturias es una institución privada sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal y consolidar los vínculos existentes entre el Principado de Asturias (norte de España) y el título que tradicionalmente ostentan los herederos de la Corona de España.