Mark Plotkin: Sobre el Amazonas o las joyas de la corona

Mark Plotkin, cofundador de Amazon Conservation Team. Foto: Antonio Peluso / Amazon Conservation Team

¿Cómo ha afectado la reducción del conflicto armado en algunas zonas del país a las comunidades indígenas del Amazonas?

Sin duda el conflicto armado colombiano ha sido devastador, pero, de alguna forma, protegía la Amazonia colombiana, porque la gente tenía miedo y no se podían hacer proyectos de desarrollo a gran escala. Ahora, con la reducción de la guerra -que esperemos esté en efecto disminuyendo y no sea la reducción antes de un aumento- las puertas están abiertas para que las multinacionales y los misioneros lleguen a estas tierras.

Hablemos sobre la relación entre política y conservación.

Estamos muy entusiasmados -y cuando digo “estamos” no me refiero solo a Amazon Conservation Team, sino a la comunidad conservacionista y al mundo en general-sobre el objetivo de Gustavo Petro de proteger el Amazonas y luchar contra el calentamiento global. Aquí en Estados Unidos vemos mucho en la prensa a Lula da Silva, en Brasil, lo cual está muy bien, pero recordemos que Petro tenía este discurso mucho antes que él. Esto realmente demuestra que es un líder de largo alcance. Sin embargo, quiero enfatizar en que es un error ser demasiado político cuando se está en el mundo de la esfera de las organizaciones sin ánimo de lucro, porque si uno se identifica mucho con un partido, cuando ya este no está en el poder, uno deja de ser visto como un aliado. Así que no quiero insinuar que nuestra organización está aliada con un partido, este es un problema más grande en el que todo el mundo tiene algo en juego. Sin importar si uno es liberal o conservador, republicano o demócrata, uno necesita medicina, agua y aire limpio. La conservación se ha sobre politizado, sobre todo aquí en mi país, y eso ha sido una gran tragedia. Es muy difícil entender la historia mientras está sucediendo. Hay muchas razones para la esperanza y el optimismo, pero cualquier persona que haya leído sobre conflicto humano sabe que es un error celebrar demasiado pronto.

Teniendo en cuenta la visión holística, ¿cómo cree que podría introducirse la tecnología para proteger el Amazonas?

Hay dos polos, uno que cree que mientras más rápido les demos tecnología a las comunidades indígenas o afrocolombianas, estas estarán mejor, lo cual es ridículo. Igualmente ridículo es el polo que considera que no deberíamos darles estas herramientas porque podría hacerles daño. Hay un intermedio que tenemos que abarcar. Hemos encontrado que brindar tecnología, por ejemplo el GPS para que puedan hacer un mapeo de sus tierras o instrumentos para que graben el conocimiento de sus ancestros, es muy poderoso. No es el hombre de la medicina versus el microchip.

Hablemos de Chiribiquete y el legado de su mentor Richard Schultes en esta región.

Chiribiquete es un lugar muy especial. Haciendo el trabajo para Los viajes amazónicos de Richard Evans Schultes descubrí que él no fue el primero en llegar a este territorio. Otro hombre de Harvard, llamado Hamilton Rice, había estado allí antes haciendo un mapa, muy simple, en 1907. Schultes llegó 40 o 50 años más tarde y se asombra tanto con el lugar que regresa a Bogotá y empieza a abogar para proteger esta joya de la corona. Tomó 40 años para que se actuara a favor de esto, de la mano de Schultes y los científicos colombianos. Y la importancia de Chiribiquete no reside solo en la majestuosidad de la selva, sino que es el tesoro más grande en términos de pinturas precolombinas, hogar de especies en peligro y de tres comunidades indígenas aisladas.