Martha Canfield: “La poesía me eligió a mí” 

La académica y poeta uruguaya, cercana a la literatura colombiana, publicó recientemente su poemario “Luna de día” (Silaba). Entrevista.

Andrés Osorio Guillott
06 de octubre de 2025 - 08:07 p. m.
Martha Canfield consolidó en sus años en Colombia amistades con escritores como Arturo Alape, Giovanni Quessep, Álvaro Mutis, entre otros.
Foto: Archivo Particular

A medida que avanzamos en las páginas de Luna de día, vamos notando que Martha Canfield, poeta uruguaya que vive hace varios años en Italia, tuvo una relación cercana con la literatura colombiana. En el libro hay varios poemas que mencionan autores como Álvaro Mutis, Jorge Gaitán Durán o Giovanni Quessep, escritores que conoció en el tiempo que vivió en Bogotá por recomendación de un profesor de su universidad.

“Cuando empecé la universidad, ya en el primer año, había un gran profesor de lingüística con el cual empecé a colaborar. Él fue el...

