Martha Victoria Sáchica: la mujer que refrendó la historia constitucional

La Constitución Política es considerada un hito en nuestro país, es uno de los acontecimientos que ha dividido nuestra historia como colombianos en un antes y un después, y Martha Victoria Sáchica escribió artículos que actualmente son la base para proteger derechos fundamentales. Foto: Cortesía

Hay quien dice que el destino no existe, hay quien dice que son las coincidencias las que en verdad no existen. Martha Victoria Sáchica Méndez diría que, sea lo uno o lo otro, lo cierto es que estaba caminando por el eje ambiental cuando la abordó el exmagistrado José Gregorio Hernández y le propuso ser secretaria general de la Corte Constitucional. De haber salido cinco minutos antes o cinco minutos después, de haber tomado otro rumbo, de haber enfermado ese día y haberse quedado en casa, de haber, de haber, de haber ocurrido tantos eventos que pueden presentarse en veinticuatro horas, Martha no habría trabajado durante treinta y un años como secretaria general de la Corte Constitucional.

Tampoco habría llegado a aquella oficina que hoy en día está custodiada por una muñeca de Mafalda si no hubiera trabajado en la Universidad Sergio Arboleda, y si esa universidad no la hubiera enviado como representante a la Asamblea Nacional Constituyente, y si no hubiera trabajado precisamente en la comisión primera de derechos y principios fundamentales, y si no hubiera trabajado como asesora de la Constituyente gracias a Gustavo Ramírez Ocampo. Si el universo es perfecto, es porque el destino o la vida o el tiempo está compuesto de pequeños azares que se encadenan de forma maravillosa.

La Constitución Política es considerada un hito en nuestro país, es uno de los acontecimientos que ha dividido nuestra historia como colombianos en un antes y un después, y Martha Victoria Sáchica escribió artículos que actualmente son la base para proteger derechos fundamentales. De hecho, por órdenes de su jefe, escribió las razones por las cuales no era necesaria la creación de una Corte Constitucional; pero por más que uno luche contra el destino, el azar o lo que sea que rija este universo, uno siempre llega a los lugares que lo recibirán y acogerán. Por una sala compuesta de una mesa redonda, nueve sillas, un florero y un crucifijo, Martha vio pasar magistrado tras magistrado; vio cómo se tomaban las decisiones más trascendentales de este país agobiado y doliente que se hunde y sale a flote en un bucle infinito de condenas y esperanzas; vio instituirse el derecho a la eutanasia y al aborto; vio discusiones acaloradas mientras centenares de personas esperaban en vilo un acuerdo; incluso se vio a ella misma ocupando una de aquellas sillas por un tiempo. Vio más de lo que se puede ver en una vida, vio cómo palabras en tinta transformaban la realidad.

Una vida de tal talante no vino sin sacrificios. En 1992 llegó a un lugar en el que todo estaba por construir. Las reglas que se habían establecido en un principio resultaron insuficientes y ella, poco a poco, recorrió un camino que se convertiría también en el camino de una Corporación que, a diferencia de lo que algunos creyeron en la Asamblea Nacional Constituyente, resultó ser una guardiana imprescindible para los derechos de los colombianos. Mientras tanto, tuvo una, dos, tres hijas. Tuvo otra más y otra, a pesar de no haber querido. Con ellas aprendió de fonoaudología, terapia ocupacional, fisioterapia, de cómo alargar el tiempo para estar con ellas y de amor. Martha Sáchica también fue una mujer que levantó la vista de los anaqueles y las sentencias para cerrar los ojos por un rato y dedicarse a sus seres amados, esos seres que no sabía que necesitaba y hoy en día no puede concebir un mundo sin ellos, porque no estamos vivos si pasamos el tiempo entre tinta muerta e ideas que, a la larga, serán reemplazadas por otras.

Es por eso que a ellos volverá el 15 de mayo, después de haber dedicado tiempo, esfuerzo y alma a una institución que también fue su casa y su identidad. Y también las lágrimas que subían al borde de sus ojos y su propio canto épico, como alguna vez leyó Martha en “El Silbido del Arquero”. Por los pasillos de la Secretaría General de la Corte Constitucional, las personas que trabajaron para Martha están en un estado de desvelo y sorpresa. La Corte no ha existido sin la presencia de Martha Sáchica y no será la misma luego de su ida, tal como este país no fue el mismo después de la Constitución de 1991. Sin embargo, la muñeca de Mafalda dice que ya es hora. ¿Qué hará Martha en primavera?, “sencillamente, vivir”, responde ella.