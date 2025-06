Martín Caparrós: “Contar y analizar” marca la diferencia en el periodismo

Periodista y escritor argentino durante el conversatorio Fuera de Lugar, el negocio versus la pasión en el fútbol en la Feria del Libro de Corferias 2023. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

“Es una muy agradable sorpresa. Los premios son algo muy raro, sobre todo cuando son premios a los que no te presentas”, explica Caparrós sobre este galardón en una entrevista.

Se ve como un hombre “con gusto por contar historias” y de hecho llegó al periodismo por casualidad tras licenciarse en Historia: “Quería ser fotógrafo y cuando terminé el bachiller por vía de unos amigos me tomaron como aprendiz de fotógrafo en un diario en Buenos Aires. Yo tenía 16 años, como era verano y había poca gente, no podía empezar hasta después y me quedé como cadete”.

Aquellos días en el periódico le invitaron a redactar una noticia a partir de un cable de una agencia; “lo hice y parece que no les pareció mal y así fui empezando a hacer periodismo escrito”, señala.

Martín Caparrós recibirá el próximo lunes, 16 de junio, el XIII Premio de Periodismo “Cátedra Manu Leguineche”https://t.co/0iTdXkomkV pic.twitter.com/1hinQ847EA — FAPE (@fape_fape) June 9, 2025

Aquel diario cerró un año después y posteriormente tuvo que exiliarse de Argentina tras el golpe de Estado; sobre esos años recuerda que hizo muy poco periodismo, pero sí empezó a escribir novelas, para volver al periodismo cuando regresó a Argentina en 1983.

Precisamente en esos años en los que estuvo en España tuvo conocimiento de Manu Leguineche, que da nombre al premio que recogerá el lunes en la localidad española de Brihuega, provincia de Guadalajara, pero nunca lo conoció personalmente.

Caparrós afirma que llegó al periodismo a través de la literatura y del interés por el mundo en general y también de la carrera de Historia. “Incluso ahora, a chicos que quieren ser periodistas, les recomiendo que no estudien periodismo, sino que estudien Historia, Sociología, etc... que te ayudan a entender el mundo”.

“Al torero el valor se le supone y yo creo que al periodista también”

Sobre si se siente más periodista o escritor, asegura que cree que “son lo mismo. Soy un escritor que a veces escribe sobre hechos confirmados y a veces inventa un poco a partir de hechos menos concretos. Entonces yo me siento un escritor que a veces práctica un género que es el periodismo, la novela o la poesía…”.

En cuanto al periodismo y los tiempos que vive, Caparrós sostiene que “aquí se le dice que al torero el valor se le supone y yo creo que al periodista también y cuando no lo tiene será un mal periodista, pero no hay que jactarse de tenerlo porque viene con la profesión”.

Sobre los bulos y los cambios fruto de las nuevas tecnologías, cree que “siempre hubo”, solo que “ahora se difunden rápido con redes sociales, pero también se pueden desmentir más rápido por estas mismas”.

El último libro que ha publicado Martín Caparrós es ‘Antes que nada’, donde realiza una revisión y recorrido por su vida con mezcla de notas sobre la enfermedad de la ELA que padece y sobre la muerte.

“Estoy bastante contento con lo que ha pasado con el libro, con muchas respuestas afectuosas”, dice, y aunque afirma que su vida ha cambiado, especialmente en la parte de viajar a la que dedicaba gran parte del año, sigue disfrutando con la escritura.

La entrega del XIII Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche, al que Martín Caparrós tiene previsto asistir, tendrá lugar el lunes 16 de junio en Brihuega.

El premio lo convocan la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Diputación Provincial de Guadalajara, la Universidad de Alcalá, el Ayuntamiento de Brihuega y la Asociación de la Prensa de Guadalajara.