Martín Lutero, del secuestro a la rebelión (III)

“Lutero era hijo del propietario de una mina, y llegó a la universidad con la ilusión de volverse abogado, pero se inclinó por la teología”. Foto: Getty Images

Federico III protegió a Martín Lutero una y otra vez. Incluso, le ordenó a su ejército personal que lo secuestrara e hizo que lo llevara al castillo de Wartburg, donde Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán para que más gente lo pudiera leer y lo comprendiera. “Según él, los Evangelios -como escribió Jacques Barzun-, si todo el mundo los leía, le darían la razón. De ahí el nombre de ‘evangélicos’ que precedió y durante mucho tiempo prevaleció sobre el nombre accidental de protestantes, que surgió cuando algunos delegados protestaron...