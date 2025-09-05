No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Martín Lutero, del secuestro a la rebelión (III)

Varios fueron los motivos que llevaron a Martín Lutero a encender el fuego de la Revolución Protestante. Entre ellos, la corrupción, la politiquería, los negocios, las ansiosas de poder y la falta de autoridad. La Iglesia vendía indulgencias incluso para los muertos y para aquellos que tuvieran presupuestado pecar en un futuro.

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
05 de septiembre de 2025 - 10:02 p. m.
“Lutero era hijo del propietario de una mina, y llegó a la universidad con la ilusión de volverse abogado, pero se inclinó por la teología”.
“Lutero era hijo del propietario de una mina, y llegó a la universidad con la ilusión de volverse abogado, pero se inclinó por la teología”.
Foto: Getty Images

Federico III protegió a Martín Lutero una y otra vez. Incluso, le ordenó a su ejército personal que lo secuestrara e hizo que lo llevara al castillo de Wartburg, donde Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán para que más gente lo pudiera leer y lo comprendiera. “Según él, los Evangelios -como escribió Jacques Barzun-, si todo el mundo los leía, le darían la razón. De ahí el nombre de ‘evangélicos’ que precedió y durante mucho tiempo prevaleció sobre el nombre accidental de protestantes, que surgió cuando algunos delegados protestaron...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

Temas recomendados:

El Magazín Cultural

Cultura

Lutero

Martín Lutero, del secuestro a la rebelión (III)

Iglesia

PremiumEE

 

edwinhuer77(4ml1v)Hace 25 minutos
Ay Lutero.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar