Maryluz Vallejo: “La paradoja mantiene vigente a Luis Tejada Cano”

Maryluz Vallejo es periodista cultural y autora del libro "Tinta indeleble: Guillermo Cano, vida y obra", entre otros.

Hace unos días publicamos una entrevista con Erick Duncan por su libro Soñé que nadie moría en la víspera, que recoge sus crónicas publicadas en medios como El Espectador y El Malpensante. En ese libro, él cita a Erick McCausland, quien afirmó que “Todo medio de comunicación debería tener al menos un cronista”. Quizá más de uno, y sobre todo en un presente en el que pesan más los números que las historias.

Así que no solo son los 100 años de la muerte de Luis Tejada Cano lo que nos lleva a recordarlo, sino también los vacíos de este tiempo en el periodismo, que parece haber olvidado en sus afanes y compromisos que hay otra forma de informar a la sociedad. Bajo estas premisas hablamos con Maryluz Vallejo, periodista e invitada a la Feria del Libro de Pereira, quien ha estudiado como pocas personas en Colombia la vida y obra del cronista que pasó también por las páginas de El Espectador.

¿De dónde nace ese interés y esa fijación por Luis Tejada y sus crónicas?

No conocí a Luis Tejada en la universidad ni esta tradición de la crónica en Colombia, porque en mi época no se enseñaba historia del periodismo. Cuando yo estudié, no se enseñaba, y fue ya cuando entré de profesora en la Universidad de Antioquia que montamos un curso de historia del periodismo colombiano con Juan José Hoyos. Él se ocupó más del siglo XIX y yo del XX, y fue fascinante meternos en la hemeroteca. Él ya tenía un trabajo muy avanzado, pero yo empecé a descubrir lo que no había conocido en mi juventud: lo fascinante que era la obra de Luis Tejada y de otros de sus antecesores. En mi libro Medio siglo de la crónica en Colombia, muestro desde la época de La gruta simbólica de Clímaco Soto Borda, y otros fascinantes como Armando Solano. Todos los que fueron antes y después de Luis Tejada son el foco, pero me enamoré de esa crónica modernista que no era la crónica informativa, que ya va a tener mayor desarrollo a partir de los 40, con Jiménez y Felipe González Toledo, sino esta crónica juguetona, un híbrido de ensayo, poesía, crítica cultural y proclama revolucionaria en el caso de Luis Tejada.

Usted menciona la crónica modernista. ¿Qué hace que Luis Tejada le dé un giro a ese periodismo narrativo-literario de su época?

Él llega desacralizando lo que estaba canonizado en el establecimiento literario. Llega a tumbar ídolos, a hacer poesía en ese espacio de opinión y a jugar con el lenguaje. Se mueve entre lo rural y lo urbano, con asombro por el progreso, que es propio de la contradicción. No dice verdades absolutas, no pretende ser el escritor definitivo. Es un hombre joven, se contradice, y esa contradicción le ayuda a no ser dogmático. Se mantiene vigente porque está siempre cuestionando, a veces arrobado por el progreso, luego dice que el progreso nos inhibe, nos vuelve esclavos de nuevas tecnologías, y nos cuartan la libertad. A Luis Tejada lo mantiene vigente también la paradoja. Eso lo diferencia de contemporáneos como Armando Solano.

Lo que diferencia a Tejada de sus contemporáneos, como Armando Solano, es que él jugaba con la paradoja. Ponía la realidad patas arriba todos los días. Sostenía tesis insostenibles y disparatadas, con un sistema de ideas disparatado. Eso viene de una tradición del humor inglés: Mark Twain, Jonathan Swift, Chesterton. Esa es su genialidad, contradecirse y usar paradojas para sostener tesis indefendibles. Esa defensa de lo indefendible es algo muy propio de esa generación de Los Nuevos. Otros coetáneos como León de Greiff, Luis Vidales y Jorge Zalamea también eran irreverentes, y junto a Ricardo Rendón, con sus trazos, fueron subversivos. Esos gestos se anticiparon al nadaísmo de Gonzalo Arango en los años 50.

¿Por qué el humor es importante en las crónicas de Tejada?

Esa es la chispa de lo que la hace única e irrepetible. El humor es paradojal, está relacionado con este recurso literario de la paradoja. Pero el humor es propio del ironista; el ironista es el que descree de todo, el irreverente, el que no traga entero, el que es crítico, y por eso es tan buen humorista: porque él es un descreído y sabe ver en los acontecimientos cotidianos con ese espíritu burlón que tiene. Entonces, por ejemplo, una de las crónicas que rescatamos en la antología Notas ligeras con Daniel Samper, es una crónica que no había sido publicada, no está recogida en ninguna antología, y se llama “Los ojos”. Es un humor muy agudo y muy filosófico, porque siempre hay detrás una moraleja, una enseñanza que no tiene que ver con la ortodoxia, no hay pecado para él, no es moralista cristiano, sino que defiende a los seres más desvalidos. Y el humor está en cómo defiende lo que nadie defendería, en cómo defiende lo indefendible, surge cuando contrapone elementos que no tienen nada que ver. Ahí es donde está el humor de un filósofo, y es un humor existencialista en muchos aspectos, porque hace reflexiones sobre la forma de habitar el mundo y sobre la misión que puede tener un intelectual en este mundo. Pero, ante todo, es un humor paradojal; siempre tiene que ver con esa contraposición.

¿Por qué sigue vigente Luis Tejada? ¿Qué opina usted de la frase de que “Toda crónica puede ser un libro”?

Eso es bellísimo porque cada crónica tiene el aliento para volverse un libro. Si la vida le hubiera alcanzado habría dejado, al menos, un libro sobre la danza, sobre la poética de un traje. Yo defiendo y celebro los homenajes a Tejada para que los jóvenes lo lean, porque no es ese tipo de crónica informativa, sino una crónica narrativa, que puede ser muy literaria, tener un aliento poético y que perdura en el tiempo. Esa es una tradición que heredaron otros como Felipe González, Alegre Levy o Germán Castro Caycedo. Tejada no era un reportero que estuviera en la redacción de El Espectador, era un columnista que, en sus espacios, tenía un híbrido entre filosofía, poesía, manifiesto. Celebro que se reviva este formato para hablar de temas intemporales, no hablar todos al tiempo de la polémica, de lo mismo del día a día. Tejada no estaba amarrado a la agenda, sino a lo que observó, a la escena que vio en la calle, y esas reflexiones perduran, más aún con ese estilo desenfadado, sin mayores pretensiones, sin dar cátedra, sin solemnidad. ¿Por qué no acercamos más el periodismo a la literatura, a la condición humana y dejamos de fastidiar tanto a los lectores sometiéndolos a la tiranía de la actualidad? Hablemos de los seres humanos.

