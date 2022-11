Mauricio Galeano: “Es tan creador un científico como un artista”

Mauricio Galeano es especialista en gestión y gerencia cultural. Foto: IDARTES

El Programa Crea, que surgió en 2013 con el nombre CLAN, busca “incrementar la inclusión social, productiva y política”. ¿Por qué el arte es importante para lograr estos fines?

Básicamente, el arte posibilita que las personas tengan un mejor contacto con otras culturas, formas de comprender el mundo y entender a la sociedad civil. Trabajar con arte desde que somos niños nos permite tener mayores posibilidades de comprensión del otro, de construcción ciudadana, de mejorar y relacionarse con los demás. Entonces, el arte nos permite estar mejor en el mundo y construir una mejor sociedad.

“Arte en la escuela” es una de las líneas estratégicas del Programa Crea, dirigida a estudiantes de los colegios distritales de grado primero a noveno. ¿Cómo los beneficia el arte en construcción de conocimiento?

“Arte en la escuela” es uno de los programas emblemáticos del Programa Crea, porque permite que los niños hasta noveno grado se aproximen a categorías que tienen que ver con la comprensión estética del mundo, lo que posibilita la amplificación de sus procesos simbólicos, poder construir mejor al sujeto, mejorar modelos de pensamiento complejo y condiciones asociadas; por ejemplo, al razonamiento abstracto, y mayor capacidad de comprensión lectora y escritural. El arte permite, sobre todo, potenciar el desarrollo cognitivo de los niños en etapas tempranas de formación, además de tener unas valoraciones adicionales como, por ejemplo, mejorar el trabajo en equipo y las habilidades sociales, entre otras.

Hablemos un poco sobre Converge Crea y su relación con la reparación individual y colectiva.

Converge Crea nos permite, sobre todo, que las comunidades tengan espacios para expresarse libremente y sentirse seguras. Nos ayuda a su reparación simbólica y a la construcción de memoria frente a hechos quizá dolorosos para ellas. Converge posibilita que las comunidades tengan lugares en donde puedan contar sus historias, explorar otras opciones de narrativas frente a sucesos muy dolorosos y tener unos modelos de reparación simbólica adecuados a sus realidades y a las de la ciudad.

Pero este programa está dirigido en particular a un tipo de población...

Sí, trabajamos sobre todo con población que ha sido víctima de conflicto armado y desplazamiento forzado, con comunidades migrantes que por diferentes motivos han tenido que salir de sus lugares de origen para llegar a la ciudad y con jóvenes que han sido vulnerados. Entonces, el programa permite que estas comunidades tengan lugares en donde expresarse libremente, lo cual es muy valioso. Lo que buscamos es que haya una libertad absoluta de expresión, que, aunque es un derecho consagrado en la Constitución, a veces es vulnerado; entonces las comunidades quedan con necesidades de expresar y contar su realidad.

Los centros de formación artística en varias localidades de Bogotá son otra estrategia del Programa Crea. ¿Qué impacto tiene esto en una comunidad, más allá de los niños?

Los centros de formación artística han logrado cambiar de manera positiva a las comunidades en las que estamos instalados (nueve localidades). Estos lugares buscan modificar y cambiar su vida cotidiana y darles la posibilidad de que tengan espacios de encuentros seguros, en donde puedan trabajar su capacidad creadora, generando al mismo tiempo movilidad social en sus casas.

De hecho, el 4 de noviembre se inaugura el Centro de Formación Crea Entre Nubes, en San Cristóbal…

Este centro de formación tiene un laboratorio para primera infancia, lo que nos permitirá llegar a veinte laboratorios en las nueve localidades. Los laboratorios buscan que haya lugares en donde las mamás con sus bebés puedan tener espacios para la creación de los cero a los cinco años. Este proyecto se complementa con Crea y genera un movimiento importante de comunidad y sociedad en torno a garantizar los derechos culturales y sociales de los niños.

¿Por qué es importante que se garanticen los derechos culturales desde temprana edad?

Lo que hemos demostrado con el Proyecto Nido es que los bebés que adquieren contacto con el arte (también los niños de cinco años) mejoran muchísimo sus potenciales de desarrollo. Además, esta población no tiene muchos espacios para expresarse con libertad (regularmente están en sus casas o en jardines infantiles; pero ahí no hay muchas posibilidades de desarrollo frente a categorías estéticas). El arte también permite que mejoren sus capacidades cognitivas y afectivas. El desarrollo de expresiones artísticas en los niños posibilita la generación de apego positivo (fundamental en su desarrollo) y la amplificación de los universos lingüísticos. Todo lo que hagamos, sobre todo, en los niños de cero a tres años, es fundamental para su desarrollo posterior, en particular en temas asociados con la sociabilidad y el desarrollo cognitivo. Básicamente, lo que hacemos es generar la mayor cantidad de conexiones neuronales (el arte ayuda a que sean muy ricas y variadas). Un buen desarrollo emocional en los primeros años de vida permite que minimicemos riesgos a futuro de complicaciones de salud mental y afectiva, y mejora el desempeño académico y emocional en la vida adulta.

Ligado a la inauguración del centro de formación de San Cristóbal, el Planetario de Bogotá estará realizando este viernes un laboratorio de experiencias científicas y un espectáculo de cohetes…

La Secretaría de Bogotá también hace parte de Idartes, entonces haremos estas actividades en el marco de la inauguración del centro de formación, pero también se realizan dentro de la programación regular algunas acciones de un proyecto que tenemos en el Planetario, que busca recorrer las localidades con contenidos de arte, ciencia y tecnología.

¿Cuáles son los beneficios de mezclar el arte y la ciencia?

La división entre arte y ciencia es un invento de la modernidad. Normalmente, tanto el arte como la ciencia son maneras de conocer el mundo. Durante muchos años no estuvieron separadas (su división es relativamente contemporánea). Los grandes artistas del Renacimiento también eran grandes científicos, desarrolladores e ingenieros. Lo que estamos buscando es volver a juntar estas maneras de conocer y comprender el mundo, y generar creación. Es tan creador un científico como un artista; es tan creador un diseñador de máquinas como un artista en escena. Entonces es un matrimonio que lleva muchos años y que queremos rescatar como una manera holística de comprender el mundo.

