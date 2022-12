Recorriendo los últimos pasos de un librero

Mauricio Lleras decía que había aprendido a leer antes que a caminar. Foto: Carlos Julio Martínez / Revista Semana

“A la mierda el cáncer, pero que me devuelvan mis ojos para poder leer”. Esas fueron las palabras que, un día, pronunció un librero que no se quejaba o gritaba por los dolores que le causaba el cáncer de vesícula que le habían descubierto a mediados de 2022. Ni siquiera se lamentó por esas sesiones de quimioterapia a las que se sometió para que le hicieran una cirugía y pudiera continuar con vida. Le habían dicho que su enfermedad tenía cura. Y, de hecho, no fue ella quien se lo llevó, sino un paro cardíaco.

A veces, sus ojos hablaban y decían lo que con su boca no expresaba, o al menos, Lisbeth Fog, quien fue su compañera de vida durante veintidós años, tenía esa capacidad de leerlo. “Siempre me miraba y con la mirada me decía lo que estaba sintiendo: dolores y tristezas”. La tristeza que, quizás, se acrecentó cuando, producto de un accidente cerebrovascular, sus ojos quedaron afectados. Entonces, aún reconocía a las personas, pero ya no podía sentarse a leer tres libros semanales. Aquellos de los que seguramente recordaría cada una de sus páginas y personajes, como siempre lo hacía con cualquier obra literaria que sostenía en sus manos. Esa capacidad de retentiva asombraba a su esposa. “Mauricio absorbía los libros. Él no los leía, se compenetraba con ellos”.