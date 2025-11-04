“Me temo que voy a partir la historia de la humanidad en dos mitades”: Friedrich Nietzsche

Esta es la séptima entrada de la serie “Obras inconclusas”.
Durante su estancia en Turín, Nietzsche concibió su proyecto de la “Transvaloración de todos los valores”.
Foto: Getty Images
La última ciudad en la que vivió en estado de conciencia Friedrich Nietzsche fue Turín, y llegó allí el 21 de septiembre de 1888. Unos cuantos días antes le había escrito a Elisabeth Förster, su hermana, “Ya que me encuentro inmerso en el trabajo más decisivo de mi vida, para mí la primera condición sería llevar una vida completamente regulada durante unos cuantos años. Invierno en Niza, primavera en Turín, verano en Sils, dos meses de otoño en Turín-éste es mi plan”. Sin...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más