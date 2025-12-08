Logo El Espectador
Medellín contada: La literatura de la ciudad en sus 350 años

El 2 de noviembre, la capital de Antioquia —una de las ciudades más pujantes del país— cumplió tres siglos y medio. Hablamos con varios autores sobre cómo han narrado y consideran que se ha plasmado su historia en la literatura.

Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
08 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
Medellín fue fundada el 2 de noviembre de 1675 con el nombre de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín.
Foto: Ilustración: Éder Leandro Rodríguez

Entre 1914 y 1925, el abogado y escritor antioqueño Tomás Carrasquilla publicó en El Espectador 16 escritos breves sobre Medellín. Uno de ellos dice lo siguiente: “Lo que es esta ciudad, erigida por don Miguel de Aguinaga, la fueron farfullando, no a ojo de buen cubero, sino a la buena de Dios, por no decir a la diabla. Ni lo adecuado de la localidad, ni la alegría de su valle, ni la muralla azul de sus serranías fueron poderosas a que estos fundadores, amigos de monasterios y santuarios, pusiesen alguna formalidad en el trazado o en el...

