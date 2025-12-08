Medellín contada: La literatura de la ciudad en sus 350 años

Medellín fue fundada el 2 de noviembre de 1675 con el nombre de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Foto: Ilustración: Éder Leandro Rodríguez

Entre 1914 y 1925, el abogado y escritor antioqueño Tomás Carrasquilla publicó en El Espectador 16 escritos breves sobre Medellín. Uno de ellos dice lo siguiente: “Lo que es esta ciudad, erigida por don Miguel de Aguinaga, la fueron farfullando, no a ojo de buen cubero, sino a la buena de Dios, por no decir a la diabla. Ni lo adecuado de la localidad, ni la alegría de su valle, ni la muralla azul de sus serranías fueron poderosas a que estos fundadores, amigos de monasterios y santuarios, pusiesen alguna formalidad en el trazado o en el...