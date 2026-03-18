Medellín, Capital Mundial del Libro 2027: un recorrido por su ecosistema literario

Exlibris, una de las 113 librerías que existen actualmente en Medellín, de acuerdo con la Alcaldía. Foto: Exlibris

En los últimos años Medellín se ha convertido en un refugio en el que libreros, editores, escritores y lectores han logrado tejer comunidad alrededor de la lectura. Este trabajo colectivo se vio reflejado el pasado 14 de marzo, cuando la Unesco anunció la designación de Medellín como Capital Mundial del Libro para 2027. El reconocimiento es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, junto con otros agentes del sector del libro.

A partir de este hito,...