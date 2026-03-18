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Medellín, Capital Mundial del Libro 2027: un recorrido por su ecosistema literario

A partir del reconocimiento que recibió la ciudad por parte de la Unesco, hablamos con el secretario de Cultura, Santiago Silva Jaramillo, y con otros agentes del sector del libro, sobre las implicaciones de esta declaratoria.

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Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
19 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Exlibris, una de las 113 librerías que existen actualmente en Medellín, de acuerdo con la Alcaldía.
Exlibris, una de las 113 librerías que existen actualmente en Medellín, de acuerdo con la Alcaldía.
Foto: Exlibris

En los últimos años Medellín se ha convertido en un refugio en el que libreros, editores, escritores y lectores han logrado tejer comunidad alrededor de la lectura. Este trabajo colectivo se vio reflejado el pasado 14 de marzo, cuando la Unesco anunció la designación de Medellín como Capital Mundial del Libro para 2027. El reconocimiento es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, junto con otros agentes del sector del libro.

A partir de este hito,...

Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Por Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Comunicadora social y profesional de Estudios Literarios de último semestre de la Pontificia Universidad Javeriana. Apasionada por la gestión cultural, el sector editorial y la literatura latinoamericana.mchiliquinga@elespectador.com
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