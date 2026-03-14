Medellín será la Capital Mundial del Libro de la Unesco en 2027

Foto de Laura Guillén, embajadora de Colombia en la Unesco, y el director de esta institución, Khaled El-Enany, sosteniendo la declaratoria de Medellín como Capital Mundial del Mundo 2027. Foto: Presidencia

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A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro publicó la carta que Khaled El-Enany, director de la UNESCO, le escribió anunciándole la noticia para 2027: Medellín será la Capital Mundial del Libro de la UNESCO para el año 2027, siguiendo la recomendación del Comité Asesor del Programa Capital Mundial del Libro de la UNESCO.

En el texto, El-Enany destacó las 110 librerías y 25 bibliotecas que tiene la ciudad, “muchas de las cuales han sido transformadas de antiguas prisiones e instalaciones policiales en vibrantes espacios culturales”, escribió.

Felicitaciones a Medellín y a Laura Guillén nuestra embajadora en la Unesco, Medellín ha sido escogida como capital mundial del libro.



Una Medellín inteligente y cultural avanza. El libro salva y hace pensar en las libertades. pic.twitter.com/5AyJSaEo7s — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2026

Además, mencionó el crecimiento del 542 % en librerías de las últimas décadas, que ha convertido a la ciudad en un ejemplo debido a su liderazgo en el índice nacional de lectura y demostrando un compromiso público sostenido con los libros y la alfabetización.

Para la Unesco, la ciudad se ha convertido en una “referencia internacional de innovación urbana y cultural, donde los libros, las bibliotecas y la lectura sirven como poderosos instrumentos de inclusión, resiliencia, construcción de paz y reconciliación”.

El director le dijo al presidente Petro que en las próximas semanas el Subdirector General de Cultura trabajará con las autoridades municipales de Medellín para establecer una hoja de ruta para la implementación del año.

Las capitales mundiales del libro

La Unesco le entrega este reconocimiento a ciudades que muestren una estrategia sólida para fomentar los libros y la lectura como herramientas de desarrollo cultural y social.

El rótulo tiene una duración de 12 meses, generalmente del 23 de abril (Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor) hasta el 22 de abril del año siguiente, y durante ese tiempo la ciudad debe organizar actividades culturales, educativas y editoriales relacionadas con el libro y la lectura: festivales literarios, programas de promoción de lectura, iniciativas educativas, encuentros con autores y políticas públicas para fortalecer el ecosistema del libro.

Según la UNESCO, el programa se basa en la convicción de que los libros tienen un poder transformador para las sociedades y, como se registró en la carta recibida por el presidente Petro, el refuerzo de los valores del diálogo, la creatividad, la educación y la diversidad cultural, con especial atención a los jóvenes y a las comunidades vulnerables.

“Esta designación reconoce el programa integral y participativo de Medellín, que moviliza a autoridades públicas, editores, libreros, bibliotecas, educadores y a la sociedad civil para fortalecer toda la cadena del libro y fomentar una cultura duradera de la lectura. También reafirma el papel vital de los libros como catalizadores de sociedades más inclusivas, equitativas y pacíficas”, se lee en la carta.

Khaled El-Enany, director de la UNESCO, es un egiptólogo y exministro egipcio de Turismo y Antigüedades. Asumió el cargo el 15 de noviembre de 2025, convirtiéndose en el duodécimo director general de la organización y el primero procedente de un país árabe.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez también reaccionó a la noticia a través de su cuenta de X: “Ser Capital Mundial del Libro será una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo que estamos haciendo en Medellín alrededor de la lectura y la transformación cultural y, sobre todo, para seguir trabajando con más fuerza para que en Medellín tengamos libros, lectura y escritura en todas partes para la gente”.