Medellín vive su Festival de Poesía 2025: del hierro a la palabra

El Festival Internacional de Poesía de Medellín es organizado y convocado por la Revista Prometeo y el Movimiento Poético Mundial. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

¿Cuánto aire consume la palabra guerra? / ¿Cuántas voces preguntan de dónde viene y a dónde va...?”, escribió la poeta Gloria Posada al referirse al luto que ha germinado en esta tierra herida por tantos conflictos. Esa misma guerra que las letras han retratado una y otra vez, y que si bien no han logrado detener, sí han sabido mirar de frente. Porque la palabra —la poesía— no ha sido trinchera de combate, sino territorio de espera, de anhelo, de resistencia que no se impone, sino que persiste.

Esa es la bondad de las letras: recordarnos...