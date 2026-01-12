Medio siglo sin Agatha Christie, la gran dama del misterio

Foto: Viviana Velásquez Bello

Recuerdo todavía el día en que fui acusado injustamente de bocón; de sapo, para usar el término más adecuado a la idiosincrasia colombiana. Cursaba séptimo grado, y una tarde, mientras estaba en clase de religión, mi profesor de inglés tocó la puerta del salón y pidió hablar conmigo un momento. Sin saber qué era lo que tenía que decirme que fuese tan importante como para que no pudiese esperar a nuestra siguiente sesión, salí. Según él, alguien le había dicho que yo había leído el final del libro que él nos había asignado y andaba...