Melba Escobar: “Tenemos que aprender a construir narrativas que nos llenen de esperanza”

Melba Escobar, autora de libros como “La mujer que hablaba sola”, “Las huérfanas” o “La casa de la belleza”. Foto: Carlos Duque

¿Cómo fue la curaduría de estos textos y cómo se pensó la compilación del libro?

Muy buena parte de estos textos fueron publicados inicialmente en El Espectador, donde fui columnista por varios años, y por lo cual estoy muy agradecida por el espacio. Digamos que lo que hemos querido hacer acá es pensar, más que en columnas, en ensayos cortos.

Creo que lo que se rescata en este libro son textos que van más allá de lo coyuntural, que nos permiten pensar en el estado de ánimo colectivo de momentos específicos de los últimos ocho años.

Siento que tenemos tal bombardeo constante de información, que hay poco espacio para...