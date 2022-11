Merlina y los Locos Adams: de los cómics a fenómeno mundial

"Merlina" es el regreso de la familia Addams a la televisión. Foto: Cortesía: Netflix

Con Jenna Ortega interpretando el papel de la hija de la familia Addams, Merlina, en la serie de Tim Burton para Netflix que lleva el mismo nombre, se convierte en la séptima actriz en interpretar este rol en televisión. La familia ficticia, que lleva viva en la cultura popular casi 90 años, se ha convertido en un fenómeno mundial con celebridades como Anjelica Houston y Christina Ricci interpretando a miembros de los Addams.

El origen de la singular familia se remonta a 1938, cuando aparecieron por primera vez en una serie de cómics publicada, originalmente, en la revista The New Yorker. En principio fueron 150 historias cortas no relacionadas las que debutaron en el papel. Sin embargo, su permanencia en la revista se expandió cincuenta años y en el proceso desencadenó un amor por los personajes que, con el tiempo, se incrementó. Así fue como pasaron del papel a la pantalla grande y chica.

El caricaturista Charles Addams fue el artífice detrás del nacimiento de la familia que lleva su apellido. Su idea original fue crear una versión satírica de lo que debía ser un núcleo familiar respetable del siglo XX y así surgió este clan compuesto de un padre, Gómez, una madre llamada Morticia, dos hijos: Merlina y Pericles, con su pulpo mascota: Aristóteles. También están el tío Fester, la abuela y el mayordomo llamado Largo. La mayoría de los cómics originales se publicaron entre 1940 y 1950. Charles Addams conoció a Ray Bradbury en 1946 después de haber ilustrado una de sus historias cortas. Este fue el comienzo de una larga amistad y de un pretensión de colaboración, con una temática parecida a la de “Los locos Addams”, que nunca llegó a término.

“Gómez y Pericles están entusiasmados. Morticia está incluso en disposición, muda, ingeniosa, a veces mortal. La abuela Frump es tontamente bondadosa. Miércoles es la hija de su madre. Una familia muy unida, la verdadera cabeza es Morticia, aunque cada uno de los demás es un personaje definido, a excepción de la abuela, que es fácil de manejar. Muchos de los problemas que tienen como familia se deben al carácter torpe y débil de la abuela. La casa es un desastre, por supuesto, pero esta es una familia orgullosa de la casa de todos modos y todas las trampillas están en buen estado. El dinero no es problema”, decía Charles Addams sobre sus personajes en el libro “The Addams Family: an evilution”.

Considerados como una familia afluente, pero extraña, que se deleita con lo macabro, el clan Addams continuó creciendo con la primera adaptación televisiva en 1964 y la llegada del Primo Cosa y Mano. Sin embargo, con el paso de los Addams a la pantalla, su aparición en el papel murió definitivamente. El productor de esta primera serie, Nat Perrin, dio características menos sombrías a sus personajes y creó una serie que se extendió por dos temporadas, pero que cimentó el legado de Charles Addams y su familia ficticia en la historia del cómic, la televisión y el cine. Los primeros en interpretarlos fueron: Carolyn Jones en el rol de Morticia, John Astin como Gómez, Jackie Coogan en el papel del Tío Fester, Blossom Rock como la Abuela Addams, Lisa Loring como Merlina y Ken Weatherwax en el papel de Pericles.

“Charles tenía altibajos con el programa de televisión. Ciertamente, lo disfrutó y reconoció que ‘La familia Addams’ le multiplicó su poder adquisitivo, pero dijo que los personajes se veían ‘la mitad de malvados’ de lo que realmente eran”, dijo Linda H. Davis, autora de la biografía de Addams, con respecto a la opinión del creador de la familia sobre la primera adaptación.

Los actores que interpretaron a los miembros de la familia se convirtieron en animaciones de dos dimensiones durante la década de 1970, primero con una aparición en la serie Scooby-Doo y, luego, en 1973, con una serie animada propia. Aunque el éxito de los Addams impactó más a nivel social que en términos económicos, la franquicia siguió creciendo con películas que debutaron en la década de los 90.

La primera se estrenó en 1991, con el título “Los locos Addams”, y no fue tan bien recibida, aunque generó un ingreso “decente” en taquilla. El destino de la secuela, “Los locos Addams 2: la tradición continúa”, fue uno más sombrío: bien recibida por la crítica, pero con resultados pésimos en taquilla. Por su participación en las películas, el elenco compuesto por Raúl Julia, Anjelica Houston, Christina Ricci, Christopher Lloyd y Joan Cusack, recibieron múltiples nominaciones y ganaron varios premios como los Saturn y el American Comedy Award.

Pasaron diez años antes de que se volviera a hablar de la familia Addams y el primero en hacerlo fue Tim Burton, que en 2010 habló de un proyecto en stop-motion que nunca se realizó. Pero ese no fue el fin de los personajes de Charles Addams, que falleció en 1988. En 2013, Metro Goldwyn Mayer anunció una película en animación 3D estaba en desarrollo y fue estrenada en 2019. Una secuela apareció en 2021, ambas no fueron tan exitosas como lo habían sido sus contrapartes cinematográficas en el pasado.

“Merlina” marca el regreso de los Locos Addams a la pantalla chica y continúa extendiendo el legado de la familia que lleva casi 90 años fascinando a su audiencia alrededor del mundo.

¿Cuándo se estrena “Merlina” en Netflix?

La serie de Tim Burton, en la que la actriz Jenna Ortega encarna a Merlina Addams, se estrenó el pasado 23 de noviembre en la plataforma de streaming. El elenco cuenta con la presencia de Catherine Zeta-Jones en el papel de Morticia, Luis Guzmán como Gómez Addams, Isaac Ordóñez en el papel de Pericles Addams, Emma Myers como Enid Sinclair y Christina Ricci, quien en las películas de los 90 dio vida a Merlina Addams, se unió a esta nueva entrega como Marilyn Thornhill.

“Merlina” será una comedia que estará centrada en la hija mayor de la familia Addams, y en su camino a la Nevermore Academy. La llegada de Merlina no será pacífica, pues la joven descubrirá que una horrible y monstruosa matanza ha ocurrido en el pueblo vecino a su escuela, además de descubrir un misterio sobrenatural que estará relacionado con su familia.

