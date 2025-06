Mes del orgullo LGBTIQ+: historias de literatura queer que celebran la diversidad

Tengo miedo torero (Pedro Lemebel, 2001): Una historia de amor en el Santiago del 86, el año del atentado a Pinochet. Un muchacho del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que va a participar en la acción, vive una relación sentimental con un homosexual, que lo apoya, sin saber-sabiéndolo, en sus planes políticos. Estos fracasan y la ligazón se frustra. El escenario es exactamente el del año en que pudo ser decisivo, pero no lo fue: las protestas, los neumáticos humeando en las calles de la capital, los apagones; los boleros, rancheras y baladas de la época; Pinochet lidiando en la intimidad con sus fantasmas y sus pesadillas, y con una Lucía encaprichada con los últimos modelos de Nina Ricci; y la Loca del Frente, protagonista y testigo, personaje entrañable, puente entre los sueños y la desdicha.

La mala costumbre (Alana S. Portero, 2023): Narrada desde una singular y desgarradora voz en primera persona, La mala costumbre recorre la adolescencia de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar, que intenta comprenderse a sí misma y al mundo en el que vive, desde su infancia en una familia de clase obrera en el barrio de San Blas, arrasado por la heroína en los años ochenta, hasta las noches clandestinas en el centro de Madrid de los noventa. Como en una versión bastarda del viaje del héroe, yonquis, divas pop y ángeles caídos la acompañan en un viaje vital en el que, al final, serán otras mujeres quienes le ayuden a superar la violencia que encuentra a cada paso.

La canción de Aquiles (Madeline Miller, 2011): La canción de Aquiles es una lectura diferente de la Ilíada, narrada desde el punto de vista de Patroclo, el compañero inseparable de Aquiles. Grecia en la era de los héroes. Patroclo, un príncipe joven y torpe, ha sido exiliado al reino de Ftía, donde vive a la sombra del rey Peleo y su hijo divino, Aquiles. Aquiles, el mejor de los griegos, es todo lo que no es Patroclo: fuerte, apuesto, hijo de una diosa. Un día, Aquiles toma bajo su protección al lastimoso príncipe y se desarrolla una sólida amistad mientras ambos se preparan para las artes de guerra. El destino nunca está lejos de los talones de Aquiles. Cuando se extiende la noticia del rapto de Helena de Esparta, se convoca a los hombres de Grecia para asediar la ciudad de Troya. Aquiles se une a la causa, y Patroclo, dividido entre el amor y el miedo por su compañero, lo sigue a la guerra. Poco podía imaginar que los años siguientes iban a poner a prueba todo lo que habían aprendido y todo cuanto valoraban profundamente.

“Call Me by Your Name” (André Aciman, 2007): En un verano inolvidable en la costa italiana, Elio, un adolescente introspectivo, se enamora de Oliver, un estudiante universitario que llega a vivir a su casa. Lo que comienza como una atracción silenciosa se transforma en una experiencia intensa y transformadora, que marcará a ambos para siempre. Es una historia sobre el deseo, la memoria, la vulnerabilidad y el paso del tiempo.