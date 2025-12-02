Logo El Espectador
“Mi causa: Colombia”: el libro póstumo de Miguel Uribe Turbay que será lanzado el 9 de diciembre

El libro póstumo en el que trabajó Miguel Uribe Turbay durante dos años fue publicado en octubre por la editorial Planeta y será lanzado en un evento el próximo 9 de diciembre.

Redacción Cultura
02 de diciembre de 2025 - 06:06 p. m.
El senador de 39 años fue atacado por sicarios en Bogotá el pasado 7 de junio.
Foto: Óscar Pérez
El libro póstumo de Miguel Uribe Turbay, “Mi causa: Colombia”, fue publicado en octubre de este año, algunos meses después de su magnicidio. De acuerdo con la editorial Planeta, el libro, con las revisiones finales, sería publicado en octubre y actualmente está en librerías.

“Miguel llevaba más de dos años trabajando en este libro. Quería contarles a los colombianos cómo se puede atravesar un dolor tan grande como la pérdida de una madre a tan corta edad y convertir esa herida en una fuerza transformadora al servicio del bien común. Él sabía que era una víctima más de las muchas que ha dejado la violencia en este país y creía —con humildad y convicción— que su historia podía servir de ejemplo para otros”, se lee en la nota editorial del libro.

De acuerdo con la casa editorial, el libro estaba casi terminado y Uribe Turbay se reunió con la editora tres días antes del atentado en su contra para ultimar detalles, profundizar algunos temas del manuscrito y revisar fechas y cifras.

“Miguel no alcanzó a hacer esa revisión final, pero el texto ya estaba prácticamente terminado. Lo que el lector tiene en sus manos es una obra escrita íntegramente por él: un testimonio honesto y valiente de su vida, sus ideas, sus valores y su visión de país. La edición que hoy publicamos respetó fielmente sus palabras, limitándose únicamente a las correcciones formales necesarias para su publicación”, declararon desde Planeta.

Según informó La FM, el evento de lanzamiento de “Mi causa: Colombia” se realizará el próximo 9 de diciembre a las 6:30 p.m. en la Universidad EAN, con la participación de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay.

“Miguel llevaba un par de años trabajando en este libro —robándole minutos al sueño, a los fines de semana, a las horas de vuelo—, y decidí publicarlo no solo para honrarlo a él, sino porque siento que los colombianos merecen leerlo. Aquí habita el ser humano profundo, íntegro, coherente y luminoso que fue, aquel que, con su presencia, transformaba la vida de quienes tuvimos el privilegio de acompañarlo. Miguel ya no está, pero lo que fue, lo que creyó y lo que defendió —con su vida entera — hacen parte de su legado. Que este libro sirva de inspiración para seguir defendiendo nuestros principios y construyendo esa Colombia que él soñó”, escribió Tarazona en el prólogo del libro .

Por Redacción Cultura

