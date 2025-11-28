“Mi llegada a la radio y la televisión validaron aún más mi pasión por el periodismo”: Darío Arizmendi

Dario Arizmendi - Periodista/Bogota/Colombia/Foto: Luis Angel Foto: LUIS ANGEL

El jurado de los Premios de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado otorgó a Darío Arizmendi el premio a la Vida y Obra, destacando "su amplia trayectoria, sus contribuciones al oficio y su papel en la dignificación del ejercicio periodístico colombiano".

Arizmendi es recordado por sus casi 30 años, entre 1991 y 2019, como director de noticias de Caracol Radio y director del programa “6AM Hoy por Hoy”. Sin embargo, más allá de los micrófonos, también ejerció como jefe de redacción de El Colombiano y fundador del diario El Mundo, en Medellín.

Su carrera se extendió por más de 45 años, en medios en España y Colombia, y entre los galardones y reconocimientos que ha recibido se encuentran el Rey de España, el Premio Ortega y Gasset y el Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra.

Oriundo de Yarumal, Antioquia, Darío Arizmendi pensó en ser abogado, antes de dedicarse al periodismo, según contó en “Se dice de mí” de Caracol Televisión. De hecho, fue su hermano mayor, Octavio Arizmendi, quien le recomendó ese camino como algo con “futuro”. Entonces se embarcó a España para estudiar en la Universidad de Navarra, más tarde estudió una maestría en la Universidad de Madrid y regresó a su alma mater para realizar su doctorado en Ciencias Políticas. Arizmendi regresó a Colombia en 1970, tras culminar sus estudios y trabajar en dos periódicos en España. Antes de llegar a los micrófonos, fue embajador plenipotenciario ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1989.

“Fui el hombre más feliz habiendo empezado mi carrera por prensa escrita, estudiando lo que estudié, trabajando en España en un momento que me ayudó a formar. Eso me permitió aprender a conocer mi país cuando entré en El Colombiano, a los 25 años”, dijo a la rRevista DONJUAN.

Su trayectoria en Caracol Radio comenzó el día que Estados Unidos invadió Irak en 1991. Según contó la Revista DONJUAN en 2015, el 15 de enero de 1991, el periodista estaba en camino al aeropuerto para organizar sus asuntos en Medellín antes de mudarse a Bogotá. Sin embargo, al escuchar la noticia de la invasión se regresó a la emisora.

“Para tener éxito en la radio se necesita un buen equipo, ser muy disciplinado, tener humildad, reconocer errores, entender que hay gente más capaz que uno. Trabajar en equipo con amistad, con cariño, creer en la gente, ser creativo y conocer muy bien la audiencia, detectar qué quiere saber la gente, de qué quiere que uno le hable, saber a quién escojo para que opine sobre un tema u otro”, contó a la revista.

En 2007, tuvo que salir del país luego de que le informaran sobre un posible atentado contra su vida y haber recibido varias amenazas, como sucedió con algunos de sus compañeros en la emisora en ese momento.

En abril 2019, anunció su retiro del programa que dirigió durante años y de Caracol Radio. "Ha llegado el momento de que 6AM reciba otro aire y continúe el camino del éxito. Lo recibí en el primer lugar y lo entrego en el mismo sitial de honor a quien deba continuar en la dura brega del día a día de este oficio, el más apasionante del mundo, según Albert Camus. Sobre todo para quien lo ejerza de forma comprometida, honesta, responsable y esté siempre al servicio de lo más sagrado: los oyentes y los más obligantes y exigentes intereses del país", dijo en ese momento.