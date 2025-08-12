No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
“Mientras haya tinta”: la vida de Guillermo Cano como nunca se ha contado

Como parte del homenaje a los cien años del natalicio del exdirector de El Espectador, nuestra unidad de video dedicó los últimos ocho meses a realizar un corto animado basado en sus columnas, en las que narraba cómo tuvo que enfrentarse a diferentes poderes que querían silenciarlo.

Santiago Gómez Cubillos
13 de agosto de 2025 - 01:30 a. m.
Esta es la unidad de video, el equipo responsable por el primer corto animado de esta casa editorial.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

No hay silencio para quienes se atreven a hablar con la verdad. Esa fue una de las lecciones que dejó el exdirector de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, asesinado el 17 de diciembre de 1986 bajo las órdenes de Pablo Escobar. Lo que en principio fue un acto de venganza de un capo del narcotráfico desenmascarado se convirtió rápidamente en uno de los acontecimientos capitales de esta casa editorial y en la razón por la cual, más que nunca, se selló un compromiso en la lucha contra quienes quisieran utilizar su poder para ocultar la...

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
