“Mientras haya tinta”: la vida de Guillermo Cano como nunca se ha contado

Esta es la unidad de video, el equipo responsable por el primer corto animado de esta casa editorial. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

No hay silencio para quienes se atreven a hablar con la verdad. Esa fue una de las lecciones que dejó el exdirector de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, asesinado el 17 de diciembre de 1986 bajo las órdenes de Pablo Escobar. Lo que en principio fue un acto de venganza de un capo del narcotráfico desenmascarado se convirtió rápidamente en uno de los acontecimientos capitales de esta casa editorial y en la razón por la cual, más que nunca, se selló un compromiso en la lucha contra quienes quisieran utilizar su poder para ocultar la...