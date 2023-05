Mientras te cuento, me cuento

Para Alejandro Carmona, los concursos "Medellín en 100 palabras" y "Antioquia Reimaginada" multiplican las voces que revelan las muy diversas realidades de Medellín, desde el centro hasta la cima de las montañas que la rodean. Foto: Cortesía Alejandro Carmona

Alejandro Caromona es analista de cultura en el equipo Ciudad, Pensamiento y Territorio, en Comfama. Su prematura pasión por las narraciones, los libros y los concursos de cuento, lo llevaron a estar hoy detrás de la coordinación de los concursos Medellín en 100 palabras (en el que participó antes de estar a la cabeza), y Antioquia Reimaginada, una apuesta para la promoción de la escritura, que se expande a las distintas regiones del departamento antioqueño.

Conoció sus primeros amores en la casa de su infancia en Robledo el Diamante, en Medellín. Los recuerdos de su hogar están atravesados por la cultura oral: hacer visita, tintiar y conversar. Para él, las tías son fundamentales en la construcción del hogar, la comunidad y la nación, pues sus historias preservan las memorias colectivas de toda una cuadra y, por extensión, de todo un barrio. Además de heredar de ellas esa pasión ferviente por las historias, también lo han motivado toda su vida a negarse, con firmeza, a “soñar rastrero”. En un barrio con un contexto que él mismo denominó complejo, deambula por las calles, entre lomas y postes de luces amarillas, la recomendación de no soñar muy alto, porque la cuota de sueños y aspiraciones ya tiene días de mora.

Le sugerimos leer: “La soledad es un drama cuando no es buscada”, dice el escritor Federico Falco

Su abuelo, otro de sus grandes amores, un hombre educado por la radio y los debates políticos, ha sido el más grande contador de relatos que conoció. Recuerda que de niño llegaba del colegio directo a sentarse junto a su persona favorita en el mundo, para escucharle hablar sobre la Toma del Palacio de justicia, las movilizaciones sociales y la historia del conflicto en el país. De las narraciones de su abuelo surgieron dos cosas: por un lado, el entendimiento de que la memoria siempre muta, que se va transformando en cada narración; por otro, que justamente ese es el artificio que hace que de las historias se desprenda la magia.

Estar al frente de la planeación y coordinación de concursos de cuentos lo ha llevado de visita a su pasado, a reconectarse con el niño amante de las historias que fue, y así ha retornado también a los inicios de su biblioteca personal. Zoro, de Jairo Anibal Niño, fue el primer libro de su colección. Recuerda entre risas que lo pidió prestado en una biblioteca comunitaria y nunca lo devolvió. Finalmente, no se trató de un robo, pues Carmona siempre tuvo la intención de entregarlo, pero era muy pequeño y no recordaba el nombre de la biblioteca ni dónde quedaba. Si bien en su casa siempre fue muy importante la cultura de las historias, las de la lectura, el préstamo de libros y las visitas a bibliotecas, no lo eran tanto.

Podría interesarle leer: Falleció el periodista Heriberto Fiorillo

En este momento, su corazón le pertenece, no solo a los concursos de cuentos, sino también a las exposiciones de arte, que son otra de las apuestas por las que trabaja. Estas iniciativas culturales, que además se articulan nuevamente con las narraciones, son, algunas veces, resoluciones, y otras veces, preguntas que amplían y extienden un diálogo a la comunidad sobre las distintas causas que como ciudad nos atañen: las culturas regenerativas, la generación de espacios para la construcción de paz y confianza, preguntas sobre la cultura, la memoria, la comunidad y las artes, diálogos abiertos sobre el espacio público y las violencias basadas en género, entre otras.

Sin embargo, para Carmona, “Medellín en 100 palabras” y “Antioquia Reimaginada” han sido dos apuestas extendidas a la ciudadanía que, si bien se relacionan directamente con la promoción de lectura y de escritura, se han convertido, además, en un dispositivo para la democratización, pues la posibilidad de contar la ciudad multiplica las voces que revelan las muy diversas realidades de Medellín, desde el centro hasta la cima de las montañas que la rodean.

Le sugerimos leer: Gioconda Belli gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

También narra que, cuando Comfama comenzó a promover “Medellín en 100 palabras” hace seis años, lo que se pretendía era reblujar, remover, hallar y divulgar cómo la comunidad cuenta, habla y siente la ciudad. Y pues, claro, las primeras iconografías que se veían venir correspondían a las referencias comunes del territorio: el edificio Coltejer, el metro y la feria de las flores. Sin embargo, al recibir los cuentos, el gran descubrimiento fue encontrar que el concurso en sí mismo era en una cartografía social de Medellín. Entendieron que la gente encontró en el concurso un canal para denunciar, revelar, relatar y cuestionar distintos fenómenos sociales muy propios de sectores específicos de la ciudad. Lo que desveló “Medellín en 100 palabras”, más que una preocupación por la realidad que todos conocemos y nombramos en voz baja, fue otra forma de dialogar con la comunidad, en la que pueden volver metáfora, personaje, trama e historia, todo eso que ocurre en su día a día: volver literatura las complejidades de la ciudad.

Finalmente, una de las tantas cosas sobre las que ha aprendido Carmona en su labor como analista cultural, es la sencillez humana. Ha entendido que es poco apreciada, pero muy valiosa. Dice que en ella reside la verdadera sabiduría, experiencia y el amor sincero. Que es especialmente difícil coincidir con los otros desde la simplicidad. Que no le interesa ponerle tanta esquela y vaina a la vida.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖