Milan Kundera: los grandes dilemas del siglo (Plumas transgresoras)

Milan Kundera falleció el 11 de julio de 2023 en París. Foto: AFP - -

“¿Cómo puede ser vivida colectivamente la experiencia íntima de un sueño?, ¿dónde está, pues, su alma única?”, La ignorancia.

Milan Kundera exploró con su pluma transgresora los grandes dilemas del siglo XX: la identidad, la libertad, el exilio y la significancia (levedad o peso) de la vida privada. Su vida lo llevó expatriado de la antigua Checoslovaquia a Francia, donde se convirtió en apátrida. Su obra fusionó la reflexión filosófica con la tradición narrativa, la crítica a la opresión ideológica, la frivolización de la experiencia privada...