El Magazín Cultural
Milan Kundera: los grandes dilemas del siglo (Plumas transgresoras)

El escritor, novelista, dramaturgo, ensayista y poeta checo se exilió en Francia en 1975 y recibió la nacionalidad en 1981. Sus obras, siendo una de las más conocidas “La insoportable levedad del ser” (1984), han sido traducidas a 40 idiomas. En sus novelas y ensayos exploró los dilemas y contradicciones de la existencia humana.

Mónica Acebedo - moacebedo@gmail.com
15 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Milan Kundera falleció el 11 de julio de 2023 en París.
Foto: AFP - -

“¿Cómo puede ser vivida colectivamente la experiencia íntima de un sueño?, ¿dónde está, pues, su alma única?”, La ignorancia.

Milan Kundera exploró con su pluma transgresora los grandes dilemas del siglo XX: la identidad, la libertad, el exilio y la significancia (levedad o peso) de la vida privada. Su vida lo llevó expatriado de la antigua Checoslovaquia a Francia, donde se convirtió en apátrida. Su obra fusionó la reflexión filosófica con la tradición narrativa, la crítica a la opresión ideológica, la frivolización de la experiencia privada...

