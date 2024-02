Milei arremete contra popular cantante Lali Espósito y genera ola de repudio

Primer plano del rostro del presidente electo de Argentina, Javier Milei, durante su discurso en el "búnker" electoral tras conocer los resultados electorales. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Personalidades de la cultura y la política se solidarizaron este viernes con la cantante argentina Lali Espósito tras ser acusada por el presidente Javier Milei de enriquecerse “a costa del hambre de los chicos (niños)”, por su actuación en festivales con subvención estatal. El productor y compositor Bizarrap, las cantantes María Becerra, Tini Stoessel, Cazzu, Nicki Nicole y el exlíder de la banda Divididos, Ricardo Mollo, forman parte de una larga lista de reconocidos artistas que expresaron su respaldo a la cantante.

“El ensañamiento hacia ella es violencia”, escribió Becerra en la red X.

También políticos, incluso del partido de derecha Propuesta Republicana (PRO) aliado del presidente ultraliberal, se solidarizaron con la artista que saltó a la fama de niña en las telenovelas “Casi Ángeles” y “Chiquititas”.

“Respeto, aunque no comparto, que su plan (de gobierno) dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino. Siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, respondió Espósito en una carta al presidente que publicó en sus redes sociales.

Sr Presidente @JMilei

Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires.

Tengo 32 años y trabajo hace 22 .

Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un… — Lali (@lalioficial) February 15, 2024

El presidente respondió este viernes: “Acá el problema no es una actriz. Es una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos. Bueno, nosotros venimos a terminar con eso”. Milei ha criticado públicamente en numerosas ocasiones a la artista y militante feminista desde que Espósito publicara un mensaje donde sostuvo que era “peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, tras la victoria electoral del mandatario de ultraderecha en las primarias de agosto pasado.

Desde entonces las críticas presidenciales a la multipremiada artista de 32 años se han vuelto cada vez más virulentas. Esta semana en una entrevista televisiva concedida a La Nación+, el presidente alteró su apellido por la palabra ‘depósito’ al cuestionar su contratación en festivales organizados con fondos públicos en las provincias. “Le quedó Lali ‘Depósito’ porque vive de los pagadores de impuestos a costa del hambre de los chicos”, dijo Milei. Luego en redes sociales agregó: “Encima me dicen que ‘la gran artista’ no canta sino que hace play-back”.

Lali Espósito comenzó su carrera como actriz de televisión a los 10 años para luego actuar en teatro y cine antes de incursionar en la música donde cantó en las giras internacionales de Katy Perry y Camila Cabello, también junto a Ricky Martin, y lanzó cinco álbumes como solista y compositora.

