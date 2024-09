Minculturas declaró el 2025 como el Año Guillermo Cano 

Guillermo Cano Isaza asumió la dirección del diario "El Espectador" desde 1952, cuando tenía 27 años de edad. Nació el 12 de agosto de 1925 en Bogotá y fue asesinado por sicarios el 17 de diciembre de 1986. / Archivo de El Espectador

“Declárese el año 2025 como el año del centenario del natalicio del periodista Guillermo Cano Isaza para conmemorar su vida, obra y legado en la construcción de la paz y la búsqueda de la verdad en Colombia”, dice el artículo 1° de la resolución 310 del pasado 20 de agosto, firmada por el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa Ulloa. (Lea las cartas secretas entre Guillermo Cano y Gabriel García Márquez)

“Promuévase en el marco de las actividades del campo periodístico y cultural en las que participa el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, acciones para la conmemoración de la vida y obra de Guillermo Cano Isaza”, ordena el artículo 2. Recuerda que nació en Bogotá el 12 de agosto de 1925 y fue asesinado a la salida del diario El Espectador el 17 de diciembre de 1986.

La resolución detalla la vida y obra del periodista recordado por sus valientes columnas de opinión de La Libreta de Apuntes, páginas editoriales desde las que lideró por décadas las denuncias contra todas las formas de ilegalidad en Colombia. Destaca especialmente su papel durante cruzadas periodísticas por la libertad de prensa, desde la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en los años 50 del siglo pasado hasta el cuestionamiento de los poderes del sector financiero y bancario en los años 80, batallas que le costaron a este diario la pérdida de publicidad y la crisis económica, que se agravó a finales de esa década después de su asesinato a manos de sicarios pagados por el cartel de Medellín y de la explosión de una bomba que casi acaba con su sede principal en Bogotá en 1989.

Por estos sacrificios, El Espectador fue exaltado en los años 90 por el diario francés Le Monde como uno de los periódicos más influyentes del mundo y recibió reconocimientos y ayuda a nivel global. El legado de Cano ha sido valorado como universal por entidades como la UNESCO, que cada año convoca y entrega un premio mundial a la libertad de prensa en su nombre con el respaldo de la Fundación Guillermo Cano Isaza.

El documento también reconoce los aportes de Cano a la memoria y a la cultura colombiana a través del periodismo y de uno de los medios de comunicación más influyentes de Colombia, que este año cumplió 137 años de fundado. En resumen, llama a “conmemorar su vida, obra y legado en la construcción de la paz y la búsqueda de la verdad”. Por tales razones, el Minculturas creó un comité, liderado por expertos de la entidad, de la Biblioteca Nacional y del Instituto Caro y Cuervo, para asesorar y coordinar las actividades culturales y periodísticas que serán realizadas en todo el país.

Ya el 9 de febrero de este año el Gobierno colombiano reconoció su responsabilidad en el crimen contra Cano en un acto solemne organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el que el Estado admitió no haber garantizado de manera efectiva el derecho fundamental a la vida del comunicador. Néstor Osuna, entonces ministro de Justicia y del Derecho, destacó el legado del periodista, resaltó el impacto de su asesinato en su familia, la sociedad colombiana y el periódico, y reconoció la persistencia, así como el compromiso de la familia Cano con la memoria y el periodismo al servicio de los ciudadanos.

​“El Estado colombiano miró para otro lado; indolente, acobardado, cómplice… una mezcla de todo lo anterior, probablemente, pero en cualquier caso inexcusable, inaceptable que eso haya ocurrido. Nuestra sociedad tiene un poder judicial del que se enorgullece, que obra, la mayor parte de las veces, con pulcritud, pero también quedó debiendo, en este caso, la ayuda judicial. En este caso, no actuó y no es el único en el que no ha actuado. Creo que solo en el hecho de reconocer que la sociedad tiene mucho por cambiar es que puede tener justificación un acto de pedir perdón 37 años después. Y en ese sentido, este acto solo se justifica si entendemos que es para cambiar, para reconocer que esto que hoy nos tiene aquí reunidos no se puede repetir, no se puede prolongar y que necesitamos corregir la marcha”, dijo Osuna.

El ministro expresó el compromiso del Estado colombiano en esclarecer los hechos y buscar justicia, así como en garantizar la libertad de prensa como pilar fundamental de la democracia. La ceremonia se llevó a cabo durante la celebración del Día del Periodista y en cumplimiento de la petición de los representantes de las víctimas. Durante este acto se firmó el Acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) en el informe relativo al caso Guillermo Cano Isaza, para que los familiares del reconocido periodista sean debidamente reparados.

El diario El Espectador también dedicará el año 2025 a honrar la memoria de nuestro director a través de investigaciones, especiales multimedia y debates en los que recordaremos y actualizaremos los temas que siempre preocuparon a don Guillermo Cano, desde la corrupción en Colombia, la importancia de la democracia, el papel crítico del periodismo frente al poder, la memoria histórica, hasta la trascendencia del deporte en nuestra sociedad, así como valores que él encarnaba como la lucha por la verdad, la paz, la decencia, la solidaridad y la valentía.