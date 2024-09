Ministro de las Culturas responde a “nuevos cañonazos” sobre el galeón San José

El ministro de las Culturas, Juan David Correa Ulloa, en febrero pasado durante el simposio internacional "Perspectivas y desafíos del proyecto de investigación en el galeón San José", que esa entidad convocó en Cartagena con la participación de expertos colombianos y extranjeros. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

No hay irregularidades en el Plan de Manejo Arqueológico del yacimiento del naufragio del galeón San José, hundido por piratas ingleses desde 1708 a 12 millas de Cartagena y a 600 metros de profundidad, asegura el ministro de las Culturas, Juan David Correa, en respuesta a esta columna de opinión, publicada el pasado 27 de agosto en El Espectador por la congresista Jennifer Pedraza y el arqueólogo Juan Guillermo Martín.

Ellos criticaron el proceso de exploración a nivel técnico y advirtieron la falta de participación de académicos colombianos. Dijeron que “el patrimonio cultural sumergido de la nación está en riesgo y nuestra responsabilidad civil es velar para que no lo perdamos”. El ministro les responde punto a punto, insistiendo por qué ese patrimonio no está en riesgo, sino hace parte de un proceso científico serio, aunque complejo, y los invita a trabajar en conjunto con los expertos del gobierno nacional y no a promover las discusiones de fondo de una manerra “mediática y peligrosamente sensacionalista”.

En equidad, enseguida publicamos el documento del ministro Correa como aporte a la discusión púiblica de un tema de memoria histórica que debe interesar a todos los colombianos, por la importancia cultural y científica de una cápsula del tiempo tan valorada a nivel global como el galeón San José, teniendo en cuenta el conocimiento que puede transmitir a la actual generación de la época de la colonia.

Nuevos cañonazos sobre el galeón

Juan David Correa

Colombia se está acostumbrando a una manera de promover las discusiones de fondo mediática y peligrosamente sensacionalistas. Bajo el título de “El Galeón San José navega en irregularidades”, la representante a la Cámara de del partido Dignidad, Jennifer Pedraza, y el arqueólogo Juan Guillermo Martín, pretenden construir un camino para la conversación informada dinamitando de antemano cualquier posibilidad de explicación. Quien no pueda leer el artículo, por no tener suscripción, o quien solo haga scroll en las redes, se quedará, de manera irremediable con la idea de que hay algo irregular, antiético o poco claro en la acción que ha emprendido el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, el Ministerio de Defensa Nacional y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el proyecto de investigación Hacia el Corazón del Galeón San José. Es decir, la condena ya está implícita en el título.

Como celebro que se den discusiones en la prensa y que los funcionarios públicos podamos ser sujetos de críticas y control político, quisiera comenzar diciendo que en el mentado artículo de opinión, publicado en este diario, se cometen no sólo imprecisiones sino juicios de valor poco fundamentados que persiguen el desprestigio de quienes asumimos responsabilidades y no una discusión de fondo. Una y otra vez el señor Martín insiste en usar la palabra “extracción”, cuando una y otra vez hemos aclarado, ante la prensa y la comunidad internacional, que al señor arqueólogo de la Universidad del Norte le parece “poco seria”, que no estamos discutiendo ni es una prioridad del proyecto la extracción del galeón. Le parece poco a la representante que nos pongamos al día con el Plan de Manejo porque no satisface plenamente sus conceptos y piensa que se hizo de manera “ligera e improvisada”. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la ligereza para el señor Martín? ¿Cuál improvisación en un plan realizado por profesionales y colegas suyos y debidamente socializado?

Afirman en su artículo que “La academia, nacional e internacional, ha venido llamando la atención sobre las irregularidades asociadas con el manejo del Galeón San José desde su hallazgo, proponiendo alternativas científicas, las cuales han circulado en distintos medios, sin tener eco en el gobierno de turno. Se sigue insistiendo en la necesidad de diseñar un verdadero proyecto de Estado, articulado y discutido con la comunidad científica nacional, promoviendo la cooperación internacional, que a la postre desarrolle y consolide las capacidades locales”. Esa misma academia fue invitada en enero pasado a un foro sobre el tema. Esta academia les sirve a los autores para alertar, pero después la defenestra llamándola “arqueólogos amigos del Gobierno, respetables, pero con poco conocimiento y experiencia en arqueología de profundidad o conservación de bienes sumergidos”. ¿Al fin qué? ¿Les son útiles para unos argumentos y para otros no?

Después dice el señor Martín que “En febrero de este año se abrió un pequeño espacio de 20 minutos, en un evento de tres días, para que las denominadas “voces críticas” presentaran objeciones y propuestas a dicho proyecto”. El señor Martín fue invitado por este Ministerio a todos los espacios, se le dio todo el tiempo del que quisiera, se le incluyó en la agenda social, en fin, pero ahora resulta que se victimiza diciendo que lo despachamos en 20 minutos. En su intervención me acusó de tener guardado un decreto en mi despacho. Como si la ley se pudiera cambiar con decretos, se refería a la Ley 1675 de 2013, que establece las condiciones para proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido.

De ahora en adelante, responderé a cada una de las acusaciones frente a nuestros procesos técnicos, para aclararle a la ciudadanía, y a quienes abrieron esta discusión, qué es lo que estamos haciendo para investigar este hallazgo arqueológico:

1. Sobre supuesto procedimiento irregular en el proyecto Hacia el Corazón Galeón Jóse:

Todas las actividades adelantadas en el marco de la declaratoria del contexto arqueológico Galeón San José como Área Arqueológica Protegida y del proyecto de investigación han seguido procedimientos ajustados a la ley vigente para la protección del patrimonio arqueológico. (Constitución Política de 1991, Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 2008, Ley 1675 de 2013, Decreto Reglamentario 1080 de 2015).

2. Sobre supuesta improvisación en el Plan de Manejo Arqueológico puesto al público el 26 de diciembre:

El Plan de Manejo Arqueológico – PMA - fue construido siguiendo los “Lineamientos para la Declaratoria de Áreas Arqueológicas Protegidas”, adoptados mediante la Resolución 1664 de 2021 del ICANH.

Un grupo de trabajo interdisciplinario de profesionales de cuatro entidades (Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, ICANH, Armada Nacional y DIMAR) construyó una versión preliminar del PMA con base en la información existente, que en su mayoría proviene de los datos recopilados sobre el contexto del galeón San José, obtenidos por la Armada Nacional y la Dirección General Marítima en 2022.

Ese documento fue puesto a disposición de la ciudadanía desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 31 enero de 2024, donde curiosamente el profesor Martín no presentó ninguna observación por ninguno de los canales oficiales institucionales. Al contrario, varios profesionales realizaron comentarios en los que destacaron la importancia del proceso, lo que contribuyó a continuar con el perfeccionamiento del Plan de Manejo Ambiental. Esa versión fue publicada para comentarios del 5 al 19 de abril de 2024, proceso en el que tampoco participó el profesor Martín.

El 24 de abril de este año, el documento fue presentado ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, en el que se hizo una exposición clara sobre el área arqueológica protegida, el proyecto arqueológico, las medidas de protección propuestas y los programas, y se demostraron los atributos del Contexto Arqueológico Galeón San José frente a los criterios de representatividad, singularidad, conservación e importancia científica y cultural, por lo cual ese cuerpo colegiado dio concepto favorable frente a la declaratoria de Área Arqueológica Protegida.

Esta declaratoria estuvo disponible desde el 30 de abril hasta el 22 de mayo de 2024 para comentarios y observaciones, y se socializó en el Congreso Nacional de Arqueología, realizado en la Universidad del Magdalena en mayo pasado. En ninguna de estas ocasiones, se recibieron observaciones por parte del profesor Martín.

El Plan de Manejo Ambiental del Área Arqueológica Protegida del Galeón San José quedó aprobado mediante la Resolución 0712 de 2024, expedida por el ICANH el 22 de mayo de 2024.

3. Sobre el supuesto envío de alternativas de un proyecto escrito por la academia:

A la fecha, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia no ha recibido ninguna propuesta de investigación científica arqueológica para la gestión, investigación y conservación del contexto arqueológico del Galeón San José por parte de la academia. Tampoco se recibieron propuestas en los dos espacios que se abrieron para la ciudadanía, en diciembre de 2023 y abril de 2024.

4. La experiencia de los arqueólogos y la idoneidad del equipo de profesionales involucrados en el proyecto:

En la elaboración del Plan de Manejo Arqueológico y el proyecto de investigación se ha formado un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales especializados en Patrimonio Cultural Sumergido y expertos en ambientes marítimos, provenientes de las cuatro instituciones involucradas en el proyecto: Minculturas, ICANH, Armada de Colombia y DIMAR.

5. Sobre el Plan de Manejo como proyecto de investigación:

El Plan de Manejo Arqueológico no es un proyecto de investigación, sino el instrumento de gestión para la zona declarada. Su objetivo es definir las acciones necesarias para la protección y sostenibilidad del área a largo plazo, con metas en investigación, conservación y divulgación.

El PMA para el contexto del Galeón San José, como patrimonio arqueológico nacional, tiene como finalidad implementar cinco Programas Estratégicos, diseñados para abordar las necesidades y potencialidades del Área Arqueológica Protegida.

6. Sobre la denuncia de una exploración que no sigue la legislación vigente, se aclara:

De acuerdo con el Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 138 de 2019, en el título IV ARTÍCULO 2.6.4.2., las actividades no intrusivas sobre el patrimonio arqueológico, y que no se circunscriben al desarrollo de un proyecto que requiera licenciamiento ambiental o estén sujetos a la aprobación de Planes de Manejo Ambiental, no requieren tramitar ante el ICANH una Autorización de Intervención Arqueológica o un Programa de Arqueología Preventiva.

7. Sobre la idea errónea de que no existe información nueva sobre el sitio arqueológico:

La investigación científica del contexto del Galeón San José presenta un alto nivel de complejidad. En el marco del proyecto, se ha logrado un notable avance en la ampliación del conocimiento sobre este sitio. Entre los progresos alcanzados, se incluye:

- Avances en investigación histórica: identificaron hallazgos sobre contenidos de la embarcación, la tripulación y diversas versiones sobre su hundimiento.

- Avances en la creación de un mapa detallado de la dispersión y distribución de evidencias en el lecho marino.

Se están analizando más de 50 horas de video para caracterizar los nuevos elementos estructurales hallados. Y en pocos meses le contaremos al país los resultados de la campaña 2024.

En conclusión, este proyecto avanza bajo los estándares de investigaciones arqueológicas necesarios y cumple la normativa sobre la materia vigente en Colombia. Invito a la ciudadanía y la academia a continuar estas conversaciones y a ser parte activa del proyecto.

¿Honorable representante Jennifer Pedraza y Juan Guillermo Martín, trabajamos juntos por el patrimonio cultural sumergido de nuestro país?