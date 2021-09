“Miradas testigo”

Es difícil hacer un repaso de mi carrera como médico psiquiatra sin recordar los sucesos del 12 de enero de 2010. Ese día, a las 16:53, un terremoto de magnitud 7 sacudió Haití, país que visitaba frecuentemente como coordinador de salud mental de 43 proyectos de Médicos Sin Fronteras (MSF). Las estadísticas del gobierno dicen que 316.000 personas murieron en aquel terremoto, que 350.000 resultaron heridas y que más de 1,5 millones se quedaron sin hogar. Para mí, leer esos números me remite a los rostros de amigos y conocidos que fallecieron y que incluso no pude ayudar cuando ocurrió la catástrofe.

El día del terremoto estaba de vacaciones en Cartagena. Me llegó un mensaje a mi celular que decía, someramente, los hechos del terremoto en Haití. Viajé inmediatamente. Para mí Puerto Príncipe era en ese entonces una ciudad en donde muchas personas estaban saliendo adelante y en donde se podía, pese a las dificultades, trabajar en la salud mental de la gente y acompañarla en su proceso de resiliencia. Ir allá era una experiencia maravillosa, no solo por los paisajes, sino por su gente, por los sincretismos religiosos, por el valor que se le daba a la vida. Pero el terremoto fue la tragedia más grande que he visto en mi vida y el sufrimiento humano más inmenso.