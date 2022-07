Una visión contemporánea de un paisaje eterno

“Los páramos”, una exhibición que, entre verdes, negros, blancos y azules, muestra la visión de la artista Mónica Meira sobre los páramos colombianos, cobra vida entre pintura y carboncillo. La artista de familia argentina tiene una trayectoria artística que se remonta a décadas, en las cuales ha explorado temas que la han llevado hasta el paisajismo de su más reciente producción.

Entre 19 pinturas y dibujos Meira muestra su apreciación por el paisaje natural que ofrecen los páramos. Sin embargo, esta no es la primera vez que la artista muestra sus obras inspiradas por estos ecosistemas. Ella expuso sus pinturas y dibujos entre abril y mayo en el Museo de Arte del Tolima, la cual el medio tolimense El Cronista describió como una representación de “la naturaleza del páramo, imprimiéndole un ambiente de ensoñación, a la vez que evoca y dialoga con artistas del pasado. Vista como un todo, la serie pareciera reiterar una perspectiva que nos confronta más bien desde el punto de vista de la naturaleza que desde el humano: así, sus espacios nos envuelven y nos sumergen desde distintos ángulos por entre las faldas de las montañas y los espejos de agua permanentemente presentes en cada una de estas imágenes”.

La artista contó que el montaje de esta exhibición se dio por una invitación que le hicieron desde el Tolima. “El presidente del Museo del Tolima, Darío Ortiz, y la directora, Margareth Bonilla, me invitaron a exponer mi obra allá. Yo no los conocía y tampoco sabía nada del museo. Me impresionaron mucho los espacios del lugar y el profesionalismo de todo el equipo. Así mismo me impresionó encontrar en Ibagué un público tan receptivo y una actividad cultural tan grande. Realmente la música y el arte los rodea”. Pero cuando esta llegó a su fin, el 22 de mayo, Meira tomó la decisión de mostrarla de nuevo, ahora en la capital. “Cuando se terminó la exposición y me llegaron los cuadros decidí mostrarlos en Bogotá, ya que muchos amigos y coleccionistas querían verlos y no me pudieron acompañar en Ibagué. Tuve la suerte de encontrar un local grande y luminoso recién remodelado en Usaquén. Así que organicé la muestra y aquí estará hasta el 17 de julio”.

Pero su dedicación al paisaje de Santurbán no es reciente. Según cuenta Meira, comenzó hace tres años por una foto que vio en un periódico, la cual acompañaba un artículo que trataba sobre el conflicto de la explotación del subsuelo y la delimitación de las áreas aptas o no para la minería y el ganado. “Busqué información sobre los páramos en diferentes fuentes y quedé fascinada con todo el tema de estos ecosistemas glaciales productores del 70 % del agua de Colombia. Una naturaleza exuberante, rodeada de frailejones que atrapan la espesa neblina con sus hojas peludas y la transforman en agua. Son las esponjas de estas reservas naturales”.

Junto a la información que encontró respecto a este ecosistema, Meira trabajó en sus obras expuestas durante los tiempos de incertidumbre y encierro que trajo la pandemia. Entre carboncillos, pasteles y acrílicos, Meira se dio a la tarea de retratar aquel paisaje que constantemente se convierte en el personaje principal de tantos titulares. “Son una recolección de imágenes que construyen un lugar, que evocan un momento. Una realidad inventada pero posible que habla de los cambios climáticos, de vivencias. Es un contraste entre una mancha abstracta y unas formas figurativas que obligan al espectador a alejarse para sentir el espacio y acercarse para detallar las figuras. Es mi visión de un paisaje contemporáneo pintado hoy en el siglo XXI”.

“Los páramos” de Meira, más allá de reflejar su visión contemporánea del paisaje que investigó, vienen cargados con un mensaje que para la artista está relacionado con “dejar el paisaje de mi momento, comentar sobre mi propia existencia y congelar una experiencia vivida. Es mi jardín personal marcado por la presencia del ser humano”. Para Mónica Meira, lo más impresionante de este proceso creativo fue “que con un pincel y un lápiz todavía se puede crear un universo único, fijar una imagen, transmitir una emoción y demostrar que la pintura sigue viva. Que el espectador se pueda meter en un espacio abierto, lo recorra, lo camine y pueda identificar en la memoria un momento vivido. Crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, de los grandes cambios de los que hemos sido testigos y aquellos que vendrán. Cada época de la historia del arte tiene una manera muy definida de interpretar el tema del paisaje. Con solo mirarlo uno puede decir a qué siglo pertenece o de quien es”.

La muestra “Los páramos” se presentará hasta el 17 de julio en la cra. 6 n.° 119B-60.

