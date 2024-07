Luces sobre la ciudad

Luces nocturnas en la ciudad de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Cuántos pensamientos vienen a mi cabeza, mientras paso a paso intento hilar y esclarecer cada uno de ellos.

De repente, todas estas ideas surgen al mismo tiempo, sin ninguna claridad. Sería mejor enfocarme en una sola, pero un solo pensamiento iría en contra del propósito de haber estudiado filosofía. Tal vez, por eso mismo, siento la necesidad de complicarlo todo. O quizás no.

Hace frío, pero siento calor. Diferentes colores iluminan los charcos que observo mientras camino. Es curioso cómo los carros se mueven a distintas velocidades, cada uno creando su propio ruido, sumado a los sonidos que cada uno lleva consigo.

En fin, ¿en qué estaba pensando? Mis pensamientos. Todos al mismo tiempo, sin lograr darles todavía un orden. ¿Cuál de todos es el más importante? ¿Las construcciones que giran alrededor de mis sentimientos o los conceptos que intentan sabotearlos? ¿Debería permitir que aniquilen mi romanticismo o insistir y dejarlo florecer? Pero, ¿para qué? Si las ilusiones se desvanecen, la gran fantasía es la muerte, no la vida. Sin embargo, intento no ser tan dramática. ¿Cómo evitarlo? Esa es una buena pregunta que debo responder ahora. Como decía Cioran: «La lucidez es el único vicio que hace al hombre libre: libre en un desierto».

Me pregunto, ¿por qué hay tanta agresividad? ¿Cuál es la razón de estar constantemente a la defensiva? ¿No sería más gratificante aceptar nuestra vulnerabilidad para ser libres de manera natural, simplemente siendo quienes somos por principio o derecho? ¿Por qué complicar el amor? En mi búsqueda personal lo encuentro en lo etéreo, en lo ambiguo; me atrae lo genuino, lo impermanente. Y si lo que me mueve es el amor, aunque duela, estoy dispuesta a intentarlo una y otra vez. Aun así, no deseo ser únicamente objeto de deseo y posesión. A pesar de todo, sé que llegará el momento en que alguien encuentre en mi amor su lugar.

Cuando se quiere imponer control sobre el amor, todo se corrompe. Y yo no quiero vivir bajo prejuicios ni juicios. Quizás mi camino se define más por percepciones, por la inconsistencia y los cruces inesperados del destino, de la suerte. En esta selva, me pregunto: ¿qué cara debo mostrar para ser auténtica? Quiero mantenerme firme, pero ¿cómo actuar para escuchar mis propios deseos? No creo haber nacido para un mundo salvaje, aunque estoy inmersa en él. Menos aún para convivir con miedo. Pienso que vivo para superar las sombras, pero reconocerlas es el primer paso, y a veces me encuentro apartándome de ese proceso. Es contradictorio, sí, y no siempre tiene claridad, porque no sé bien cómo funciona ni hasta qué punto me define.

Me cansé de todas esas ideas que cruzan mi cabeza. Sería bueno soltarlas y dejarlas flotar en el imaginario colectivo citadino. Quizás alguien más las resuelva por mí, como una cadena hacia el pragmatismo puro. ¿Y si observo los edificios y cada uno de sus apartamentos? Imagina cuántas historias y realidades se están gestando simultáneamente. En cada metro cuadrado, ¿cuántos pensamientos e ideas se entrelazan? Tal vez una de esas ideas llegue a mí, y así mis dudas y cuestiones no estarán tan lejos de las de los demás. O quizás sean mis dudas y cuestiones las que se entrelacen con las suyas, en un sentido levitante o metafísico.