Murió el periodista colombiano Alfonso Castellanos

Alfonso Castellanos, nacido el 24 de diciembre de 1934 en Málaga, departamento de Santander (Colombia), fue una de las figuras más emblemáticas del periodismo nacional en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Su trayectoria, que abarcó más de cinco décadas, marcó profundamente la forma en que la radio, la televisión y la prensa escrita se concibieron en Colombia. Castellanos falleció el 14 de enero de 2026 en Santa Marta, a los 91 años.

Desde muy temprana edad, Castellanos se sumergió en el mundo de la comunicación. Con apenas seis años, su familia salió de Málaga y se trasladó a Bogotá en busca de mejores oportunidades, una experiencia que él mismo describió como “cruda”, pero también como formativa para su futura carrera profesional.

Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años.

¡Hasta siempre viejo amado!♥️ pic.twitter.com/MfqpWnXqab — Juan Jacobo Castellanos Ramírez (@JuanJacoboc) January 14, 2026

Su ingreso al periodismo se dio en el diario El Liberal, donde comenzó como “sacapruebas”, un oficio tradicional en la prensa escrita que consistía en preparar texto para la impresión, y a través del cual conoció de cerca el proceso editorial y el rigor necesario para hacer periodismo.

A partir de ese comienzo, trabajó con algunos de los grupos periodísticos más importantes de Colombia. Pasó por medios como El Siglo y El Tiempo, consolidándose como una voz reconocida y respetada entre periodistas y líderes políticos de la época. Su formación también incluyó experiencias en España gracias a una beca gestionada por figuras políticas como Álvaro Gómez, lo cual enriqueció su visión profesional.

Además de su labor en prensa escrita, Castellanos incursionó con éxito en radio y televisión, medios que lo consagrarían como un referente nacional.

Dirigió más de diez noticieros y fue el conductor de programas que se convirtieron en hitos de la era televisiva en Colombia. Entre ellos, “Yo sé quién sabe lo que usted no sabe” destacó por su formato original: expertos de diversas disciplinas respondían preguntas enviadas por la audiencia, un formato que buscaba acercar el conocimiento especializado al público general.

Según muchos, el éxito de este programa se materializó gracias a la curiosidad incansable, el rigor en la búsqueda de respuestas y la vocación por educar e informar de su gestor. Su estilo lo convirtió en una imagen familiar en hogares de todo el país.

La carrera de Castellanos incluyó momentos destacados de cobertura periodística. Uno de los episodios más recordados fue su narración en vivo durante 11 horas de la llegada del hombre a la Luna en 1969, un evento histórico que él transmitió para los oyentes y televidentes colombianos.

Más allá de su trabajo en medios masivos, Castellanos se desempeñó en cargos de relevancia en la esfera pública. Fue secretario de Información y Prensa en la Casa de Nariño durante el gobierno del presidente Alfonso López, un rol desde el cual articuló políticas comunicacionales e interacciones entre el Estado y los medios de comunicación.

Sus colegas lo han descrito como un hombre inteligente, culto y de carácter firme, cualidades que le permitieron desenvolverse con soltura en distintos contextos periodísticos, pero que también generaron tanto admiración como controversia en su entorno.

Castellanos fue considerado por sus pares como un transformador de la profesión, alguien que llevó la radio y la televisión más allá de la simple transmisión de hechos, hacia una labor educativa, reflexiva y abierta al pensamiento crítico.

La confirmación de su fallecimiento fue difundida el 14 de enero de 2026 por su hijo, Juan Jacobo Castellanos, también periodista, a través de redes sociales. En el mensaje, destacó la importancia de su padre no solo como profesional influyente sino también como hombre que “transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia”.

Castellanos se mantuvo vinculado al oficio durante gran parte de su vida. Su fallecimiento cierra un capítulo relevante del periodismo colombiano y deja abierta la discusión sobre el papel de la radio, la televisión y la prensa en la formación de una ciudadanía informada.