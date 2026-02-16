Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Antonio Samudio: la exploración del grabado y la pintura entre el humor y lo social

El artista bogotano falleció el pasado 14 de febrero. Su obra, entre pintura y grabado, marcó el arte colombiano con humor, erotismo e influencia de Alberto Durero y los moáis.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
16 de febrero de 2026 - 06:41 p. m.
Antonio Samudio nació en Bogotá y, a finales del siglo XX, pasó una temporada en Mérida, Venezuela.
Antonio Samudio nació en Bogotá y, a finales del siglo XX, pasó una temporada en Mérida, Venezuela.
Foto: Tomada de redes sociales - Instagram @antoniosamudioartista

Para Antonio Samudio pintar era como volar. Afirmó hace unos años que, de no haber dedicado su vida al arte, le habría gustado ser aviador. Sin embargo, aseguró que la pintura era una forma de surcar los aires “sin motor alguno”. El artista y grabador colombiano, quien falleció el pasado 14 de febrero a la edad de 93 años, dejó, con su obra de pequeño y gran formato, una huella en el arte colombiano.

Nacido en 1932, Samudio encontró en la pintura, los colores y las líneas una forma de expresión. Su taller estaba divido entre el espacio que...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Noticias hoy

Antonio Samudio

Antonio Samudio artista

Arte

Arte colombiano

Arte en colombia

Artistas colombianos

LGM Galería

¿Quién es Antonio Samudio?

¿Cómo se llama el pintor más famoso de Colombia?

Antonio Samudio arte

Grabado en Colombia

Pintura en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.