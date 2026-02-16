Antonio Samudio: la exploración del grabado y la pintura entre el humor y lo social

Antonio Samudio nació en Bogotá y, a finales del siglo XX, pasó una temporada en Mérida, Venezuela. Foto: Tomada de redes sociales - Instagram @antoniosamudioartista

Para Antonio Samudio pintar era como volar. Afirmó hace unos años que, de no haber dedicado su vida al arte, le habría gustado ser aviador. Sin embargo, aseguró que la pintura era una forma de surcar los aires “sin motor alguno”. El artista y grabador colombiano, quien falleció el pasado 14 de febrero a la edad de 93 años, dejó, con su obra de pequeño y gran formato, una huella en el arte colombiano.

Nacido en 1932, Samudio encontró en la pintura, los colores y las líneas una forma de expresión. Su taller estaba divido entre el espacio que...