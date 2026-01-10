Murió Beatriz González: así contamos su vida y obra en El Magazín Cultural de El Espectador

La artista bumanguesa Beatriz González falleció este 9 de enero, a sus 93 años. Foto: El Espectador - José Vargas

En la tarde de ayer, viernes 9 de enero, falleció la artista plástica Beatriz González, quien dedicó su vida a inmortalizar a Colombia a través de su arte. Los gritos de las víctimas, las sonrisas falsas de los personajes ilustres de la patria, las promesas de un futuro mejor y la resiliencia de los pueblos azotados por la violencia quedaron inmortalizados en sus obras y es por eso que hoy se le recuerda como una de las figuras más influyentes de la cultura en el país.

En el diario El Espectador, por tanto, registramos algunos de los...