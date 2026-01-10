Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Murió Beatriz González: así contamos su vida y obra en El Magazín Cultural de El Espectador

En las páginas de este diario se publicaron entrevistas, se registraron reconocimientos y se analizó su impacto en la historia del arte colombiano. Estos son algunos de los momentos para recordar de la vida de esta importante artista santandereana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
10 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
La artista bumanguesa Beatriz González falleció este 9 de enero, a sus 93 años.
La artista bumanguesa Beatriz González falleció este 9 de enero, a sus 93 años.
Foto: El Espectador - José Vargas

En la tarde de ayer, viernes 9 de enero, falleció la artista plástica Beatriz González, quien dedicó su vida a inmortalizar a Colombia a través de su arte. Los gritos de las víctimas, las sonrisas falsas de los personajes ilustres de la patria, las promesas de un futuro mejor y la resiliencia de los pueblos azotados por la violencia quedaron inmortalizados en sus obras y es por eso que hoy se le recuerda como una de las figuras más influyentes de la cultura en el país.

En el diario El Espectador, por tanto, registramos algunos de los...

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Beatriz González

Murió Beatriz González

Entrevista a Beatriz González

Archivo EE

Premium EE

Artículos sobre Beatriz González

Obras Beatriz González

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.