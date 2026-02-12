Murió el escritor neerlandés Cees Nooteboom: lea uno de sus ensayos sobre arte

Cees Nooteboom nació el 31 de julio de 1933 en La Haya, Países Bajos, y murió el 11 de febrero de 2026 en la isla española de Menorca. Recibió premios internacionales de literatura como el Ana Frank y el Formentor de las Letras. En “El enigma de la luz” se deja llevar por la imaginación y la fascinación por la belleza artística. A través de sus ojos contemplamos los estudios de la naturaleza de Leonardo da Vinci, los autorretratos de Rembrandt, los interiores de Vermeer, los paisajes de Bruegel, los rostros sin ojos de De Chirico o las soledades de Hopper. Y finalmente, sin apenas darnos cuenta, empezamos a ver los cuadros como si fueran personas.

Foto: EFE