Murió el fotógrafo colombiano Abdú Eljaiek a los 92 años

Abdú César Eljaiek Eljaiek, artista y fotógrafo colombiano, hijo de migrantes libaneses que llegaron a Colombia para dedicarse al comercio, nació el 28 de febrero de 1933 en Calamar, Bolívar. A través del lente de una cámara captó la esencia de una mujer en su intimidad en 1968, cuando fotografió por primera vez a una mujer desnuda. La protagonista de esa imagen que escandalizó a parte de la sociedad colombiana en su momento fue Dora Franco, quien se atrevió a mostrar su cuerpo tal y como llego al mundo, sin importar las críticas que vinieron después.

Sus inicios no fueron en la fotografía sino en la televisión, donde hacia edición de carrete. Estando allí comprendió que su misión no era estar en un estudio de televisión, sino en las calles capturando la esencia de los rostros, arquitectura y paisaje, que sus ojos veían. Este fotógrafo, también retrató al poeta León de Greif en su estudio.

En 1972 Abdú Eljaiek realizó un viaje a Estados Unidos invitado por el Departamento de Estado. Hizo un homenaje al paisaje del oeste de ese país. Para ello seleccionó los estados de Washington, Nueva York, San Francisco, Arizona, Utah y Nuevo México para fotografiar estos lugares.

En su travesía se topó con las protestas de Washington contra el presidente Nixon, hecho que quedó plasmado con dos cámaras de 35 mm y un teleobjetivo. Con estos elementos, también retrató los museos Guggenheim, Metropolitan y la Gran Manzana de Nueva York. En su viaje por Estados Unidos conoce a Ansel Adams, uno de los grandes maestros de la fotografía a nivel mundial.

El fotógrafo falleció el 23 de marzo de este año, y su hijo, Esteban Eljaiek, habló en La W sobre el importante legado de su padre. “Siempre fue un gran activista de la enseñanza sin ningún temor alguno a que la competencia fuera mejor, esa fue una de sus grandes pasiones y la logró hacer a través de la enseñanza en la Universidad de los Andes y en la Escuela Superior de Artes de Bogotá”, dijo.

El Departamento de Arte y la Facultad de Artes y Humanidades lamentaron el fallecimiento del fotógrafo, que “entre los últimos años del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, fue profesor de fotografía de diversas universidades en Bogotá: Universidad de los Andes, la Escuela de fotógrafos Abdú Eljaiek, Taller 5, Pontifica Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad La Gran Colombia”, escribieron en un comunicado.

“Color o blanco y negro es la misma cosa. A color a veces queda empalagoso el trabajo, como si uno se comiera una taza de mela’o, y no, apenas hay que probarlo. El blanco y negro tiene un montón de formas. Hay fotos que tomo naturalmente a color y las paso a blanco y negro porque me interesan las formas”, dijo Eljaiek en una entrevista para El Espectador en 2021, luego de preguntarle cuál era, para él, la esencia del blanco y negro.

“Yo sé que empecé a ser buen fotógrafo porque tenía noción de composición desde antes de comenzar a fotografiar, porque yo dibujaba. Hoy todas las fotos de reportería son las mismas fotos repetidas. Yo no soy capaz de hacer eso. Mis retratos son distintos no porque yo los quiera hacer distintos, sino porque yo me baso en lo mío, en lo que yo crea conveniente. Los demás se basan en que le puede gustar a la gente; yo, en lo que a mí me puede gustar” agregó.

Esteban Eljaiek contó en La W que el sábado 29 de marzo harán una misa para despedir sus cenizas. “Me parece que esas ceremonias unen a la gente y ayudan a despedirse de personas que queremos”, concluyó.