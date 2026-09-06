Murió el pastor Darío Silva, periodista, escritor y fundador de Casa Sobre la Roca

En 1987, Darío Silva recibió el Premio Simón Bolívar. Foto: Jhonatan Ramos-El Espectador

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El pastor Darío Silva-Silva murió este domingo 6 de septiembre a los 88 años. Así lo confirmó Casa Sobre la Roca, la iglesia cristiana que fundó en 1987 en Bogotá junto con su esposa, Esther Lucía Ángel.

“Con profunda tristeza, pero con gratitud a Dios por una vida que dejó huella, Casa Sobre la Roca informa con profundo pesar el fallecimiento de su fundador, el pastor Darío Silva-Silva, quien dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo”, señaló la iglesia en un comunicado.

Hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte.

Una trayectoria entre la cultura, el periodismo y la religión

Silva-Silva nació en el Huila el 27 de junio de 1938 y desde joven estuvo vinculado a la actividad cultural de la región. En 1958 fue uno de los cofundadores de “Los Papelípolas”, conocido como el primer grupo cultural de ese departamento, que fue conformado por artistas y escritores, y que tuvo un papel importante en el desarrollo cultural y literario huilense.

Su trayectoria también estuvo marcada por su rol como periodista durante al menos 30 años. Dirigió y presentó el noticiero NotiColor desde 1979 hasta 1983, que se transmitía por la cadena 1 de Inravisión, y cuya licencia no fue renovada durante el gobierno de Belisario Betancur.

Posteriormente pasó por medios tradicionales como RCN, desde donde cubrió algunos de los acontecimientos que marcaron la historia reciente de Colombia.

En 1985 hizo parte de la cobertura de la toma del Palacio de Justicia y de la tragedia de Armero para RCN. En 1987, recibió el Premio Simón Bolívar por “La otra Colombia en Nueva York”, un trabajo de investigación en radio, que realizó junto con Francisco Tulande y que fue emitido por RCN Radio.

Mientras trabajaba en ese medio de comunicación, se formó en el ámbito religioso y obtuvo el título de Licenciado en Teología y Ciencias Religiosas.

Desde su experiencia religiosa, escribió El hombre que escapó del infierno, un libro autobiográfico y de testimonio espiritual. También fue autor de otras obras como El reto de Dios: Claves para una Iglesia Integral, Las llaves del poder y El Dios de la historia.

Tras conocerse la noticia de su muerte, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunción a través de cuenta de X. “Despido con profundo respeto y admiración al pastor Darío Silva-Silva, un hombre de fe, líder espiritual y referente moral que dedicó su vida a servir a Dios, a orientar a miles de colombianos y a sembrar esperanza en nuestra patria”, escribió.

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