Jotamario Arbeláez: se desmiente falsa noticia sobre su muerte

En el puente Ortiz de Cali, en 1960, Elmo Valencia, Gonzalo Arango, X-504 y Jotamario Arbeláez. Foto: Cortesía

Jotamario Arbeláez es un seudónimo. Su nombre es José Mario Arbeláez y, además de poeta, es publicista y columnista. Se cuenta que después de que varios nadaístas llegaran a Cali, hubo varios apoyos, entre ellos el de Arbeláez, para el movimiento liderado por Gonzalo Aragngo y que, además, se convirtieron en cómplices para exigir el reemplazo del busto de Jorge Isaacs por uno de Brigitte Bardot.

Varios medios de comunicación, incluido El Espectador, registraron que Arbeláez había muerto esta madrugada después de que fuese internado en la clínica por problemas cardíacos: “Me encontraron dos coágulos, uno en cada pulmón, pero estoy en proceso de recuperación”, aseguró en la W Radio, medio que también se disculpó con el poeta por difundir la información de su muerte.

Arbeláez nació en Cali en 1940 y es doctor honoris causa en comunicaciones y publicidad de la Universidad Santiago de Cali. También se destaca por su participación en distintos paneles de algunos de los medios más reconocidos del país.

El autor de El profeta de su casa, su primer libro, se caracteriza por su erotismo y humor negro en sus obras, que lo llevaron a ganar el Premio Nacional de Poesía La Oveja Negra en 1980, el premio de poesía Instituto Distrital de Cultura en 1999 y el Internacional de poesía Valera Mora, en Caracas, durante el año 2008, entre muchos otros reconocimientos.

“Hoy es mi cumpleaños 82. A esta edad, ya no sabe uno cuál será el último. Desde hace no sé cuánto le vengo cantando a la muerte, y ella encantada. Esperando el final del concierto”, escribió en su más reciente columna publicada por El Tiempo “Lecturas de cumpleaños”. Según una biografía publicada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el autor de la frase “El nadaismo en Cali era más solar, en Antioquia era muy putrefacto”, es un lector “atento de los surrealistas y recogió el gusto por el absurdo y las imágenes insólitas (Mira mis huellas digitales que no conducen a ninguna parte)”.

