Murió Daniel Samoilovich, director de “Diario de Poesía” en Argentina

Foto de archivo: Daniel Samoilovich en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en 2015. Foto: WikiCommons: Antonio Nava / Secretaria de Cultura Ciudad de México.

Daniel Samoilovich, poeta, traductor y director de Diario de Poesía, falleció en Argentina. La noticia fue confirmada por los editores del sello Blatt & Ríos, quienes señalaron que su trabajo con la publicación tuvo un impacto en la literatura argentina de finales del siglo XX.

Samoilovich nació en Buenos Aires el 5 de julio de 1949. Comenzó su carrera en 1964 en la revista Esta generación y trabajó más de diez años en el diario Clarín, en tareas de redacción y edición, y colaborando con editoriales como el Centro Editor de América Latina.

En 1978 se trasladó a España; allí trabajó en la revista Triunfo y el diario El País. En 1979 dirigió junto a Gloria Pampillo la publicación La construcción imaginaria, editada por el Colegio Mayor Chaminade en Madrid. Al año siguiente fundó, junto al matemático Jaime Poniachik, la revista Juegos para Gente de Mente, que luego dio origen a la editorial De mente. Durante esa época también colaboró con la revista Punto de Vista, dirigida por Beatriz Sarlo.

Sobre Diario de Poesía y su trayectoria

Samoilovich asumió la dirección de Diario de Poesía en 1986. La revista, publicada trimestralmente hasta 2012, recibió en 1990 el Primer Premio del Concurso de Publicaciones Culturales. Dichas publicaciones permitieron la circulación de nuevas voces, fomentaron la discusión literaria, y se convirtieron en un punto de referencia para poetas, críticos y lectores.

Publicó más de doce libros de poesía, entre ellos Párpado (1973), El mago (1984), Molestando a los demonios (2009) y Berisso 1928. La vida futura (2023). El legado que deja incluye antologías, ensayos, teatro en verso y colaboraciones con el artista Eduardo Stupía en libros como El libro de los seres alados (2009) y El libro de las fábulas y otras fabulaciones (2022).

Además, como docente realizó conferencias y seminarios sobre poesía, edición y poética en universidades de Argentina, Colombia, Brasil, Chile, México, Italia y Estados Unidos, así como en instituciones culturales en España, entre ellas la Casa Encendida y la Residencia de Estudiantes de Madrid. Y, como traductor, llevó al español textos de Horacio (XX Odas del Libro III, 1998), Katherine Mansfield y William Shakespeare (Henry IV, 2003, junto a Mirta Rosenberg). También participó en la compilación y prólogo de la Antología de la poesía argentina del Siglo XX, edición bilingüe publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Buenos Aires.

Entre los premios recibidos por Samoilovich se cuentan el Premio Julio Cortázar de la Cámara Argentina del Libro (1997), el Premio Leonardo del Museo Nacional de Bellas Artes (1998) y el Premio Teatro del Mundo en traducción teatral (2003).