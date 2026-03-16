Murió Heliodoro Otero, histórico locutor colombiano, a los 95 años

Heliodoro Otero realizó, además, doblajes de películas en Estados Unidos. Foto: Archivo El Espectador

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El histórico locutor colombiano Heliodoro Otero murió hoy a los 95 años. Otero pasó por las cadenas radiales de Caracol, Todelar y RCN. Sin embargo, antes de dedicar su vida a la radio, fue despachador aéreo de Avianca en el aeropuerto de Techo de Bogotá, a los 21 años.

“En mi posición se debía tener conocimientos en meteorología, identificar los diferentes tipos de aviones, la capacidad de los tanques de combustible de las aeronaves, entre otros temas aeronáuticos. En mi trabajo como despachador debía anunciar las llegadas y salidas por el altavoz de los vuelos”, dijo en una entrevista para Eje 21 en 2021.

Según contó, su llegada a la radio fue fortuita. Un día, el presidente de Avianca perdió su vuelo, que había sido leído por uno de los compañeros de Otero. En ese momento dijo: “digánle a Otero que les enseñe a hablar”, y, desde entonces, su nombre comenzó a ser asociado con la palabra “locutor”.

Durante ese trabajo, conoció al piloto y dueño de la emisora Onda de los Andes, Roberto Laignelet, a quien Otero le pidió realizar las prácticas de locución en la emisora. Así comenzó a labrar su carrera en la radio.

Otra voz histórica de nuestra radio son Heliodoro Otero ha muerto, gran locutor, muchos años la voz oficial de Todelar, pero pasó por Caracol y RCN. pic.twitter.com/7mGpVRERac — Manuel Salazar (@manolitosalazar) March 16, 2026

“En los años cincuenta, un locutor era una personalidad admirada por su voz y bagaje cultural. Hablaba con propiedad de música culta y folclórica. Además, al comentar la actualidad nacional e internacional, se ubicaban histórica y geográficamente; era admirable la cultura general. En mis comienzos radiales escuchaba a Otto Greiffestein, Carlos Ramírez Gómez, José “el turco” Fayad y Juan Eugenio Cañavera, quien estuvo casado con la gran cantante mexicana María Luisa Landín", afirmó.

Su carrera empezó oficialmente tras recibir su licencia en la Emisora Nueva Granada, frecuencia básica de la Cadena RCN, como locutor comercial y de noticias. Más adelante, se convirtió en director de la Transmisora Caldas y de la Emisora Mil XX de Bogotá. Posteriormente, fue ejecutivo y lector del Noticiero Todelar. “Curiosamente, primero leí noticias en el cine antes de llegar a la radio. En aquella época, en todos los teatros de cine del país, antes de cada película o en el intermedio, se emitía una sección de noticias llamada “La Actualidad Panamericana”. Por los créditos se enteraron de mi nombre y así llegué al noticiero de Nuevo Mundo", dijo. Comentó que la noticia que tuvo que informar y que lo marcó fue la tragedia de Armero.

Heliodoro Otero, además de la radio, también cruzó fronteras y prestó su voz para doblajes de películas de Estados Unidos.

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