Murió la escultora colombiana Alicia Tafur a los 89 años

La artista expuso su obra "Migratorias", la última de su carrera, entre 2016 y 2017. Foto: Periódico Arteria

El pasado fin de semana se conoció el fallecimiento de la artista plástica colombiana Alicia Tafur a los 89 años, según informó El Tiempo. La escultora, nacida en Cali, deja casi siete décadas de trabajo en la historia del arte de Colombia. Tafur fue conocida también por ser la creadora del movimiento Nacional de Artes Plásticas de Bogotá en 1955 y diversos cargos de dirección que ostentó en galerías.

Más sobre El Magazín Cultural Nélida Piñón habla de García Márquez y Vargas Llosa en un libro póstumo La escritora brasileña Nélida Piñón, quien murió en diciembre pasado a los 85 años, dejó listo un libro de memorias que será publicado en noviembre, y en el que relata episodios e impresiones sobre amigos como Gabriel García Márquez o el peruano Mario Vargas Llosa. Conocer más Nélida Piñón habla de García Márquez y Vargas Llosa en un libro póstumo Martha Penen: “Creo en la importancia de cultivar relaciones basadas en la lealtad” Publicamos otra entrega de la serie “Memorias conversadas”, escrita por Isabel López Giraldo. Esta vez, la abogada Martha Penen hace un recuento de su vida. Leer más Martha Penen: “Creo en la importancia de cultivar relaciones basadas en la lealtad”

Por el momento no se ha informado de la causa de muerte de la escultora. “Alicia Tafur me recibió un día hace muchos años en su taller. Empecé a trabajar con ella una pasión que surgió del contacto con la arcilla. Nueve años estuve en su taller con intensidades diferentes. Me enseñó a trabajar el barro. Me hice escultora. Buen viaje mi Alice! Te llevo en mi corazón y en cada día de mi trabajo”, escribió la también artista y alumna de Tafur Adriana Marmorek.

Le puede interesar: Guillermo Arriaga: “La venganza es una prisión”

¿Quién era Alicia Tafur?

Alicia Tafur fue una artista plástica colombiana que se dedicó extensamente a la escultura. Su primera exposición la realizó en las Galerías Centrales en Bogotá en 1954, mientras que su última exposición, llamada “Migratorias”, la realizó entre 2016 y 2017 en la Galería Alonso Garcés de la capital colombiana.

La artista se casó con el pintor y pedagogo peruano Armando Villegas, con quien tuvo cuatro hijos. Fue directora del Instituto Contemporáneo de Cerámica de Bogotá entre 1961 y 1964. Asimismo, fue la propietaria de la Galería Tafur y la dirigió desde 1969 hasta 1972. Además, también desempeñó en la Galería Nacional. Fue nombrada agregada cultural en Caracas, Venezuela, donde permaneció durante tres años hasta 1976.

“Aunque los inicios de Alicia en la escultura se remontan al uso de la cerámica, técnica que empleó entre 1953 y 1960, fue a través del manejo del hierro, la plata y el bronce que la artista pudo explorar el concepto de espacio como elemento en la escultura, y su conexión con la materia”, se lee en una biografía de la artista del Banco de la República.

Leer más: El bienestar ambiental como eje cinematográfico