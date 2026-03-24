Murió Lucy Nieto de Samper, pionera del periodismo hecho por mujeres en Colombia

Lucy Nieto de Samper mantuvo durante 60 años su columna "Cosas que pasan" en el diario El Tiempo. Foto: Archivo EL ESPECTADOR

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En horas de la noche del pasado lunes 23 de marzo se confirmó la muerte de Lucy Nieto de Samper, reconocida como una de las periodistas más longevas que ha tenido el país. Su trayectoria marcó un hito en un momento en el que las mujeres no tenían la presencia en este oficio que hay hoy en día. Y durante sesenta años, apenas interrumpidos por su primer centenario, se dedicó a hablar sobre lo que veía y pensaba.

Su trabajo comenzó en 1952 en la revista Cromos, donde escribía sobre “temas de mujeres”. Y casi una década después empezó el que sería su emblema hasta poco antes de su muerte. Nieto no quería quedarse en un solo lado del espectro, cubriendo un solo tema o una sola fuente en sus columnas, por lo que simplemente decidió que hablaría sobre “cosas que pasan”.

Este terminó siendo el nombre con el que bautizó esta columna que mantuvo durante sesenta años en el periódico El Tiempo, alentada por el entonces jefe de redacción de ese medio, Enrique Sánchez Castillo. Allí, trató temas tan diversos como la defensa del uso de anticonceptivos, la muerte digna, la explotación de los taxistas, los derechos de las mujeres y muchos más.

Y su amplia carrera, además, le permitió dar su punto de vista sobre muchos de los gobiernos que han estado al frente del país, desde el del dictador Gustavo Rojas Pinilla, hasta los primeros días del actual presidente, Gustavo Petro.

Sin embargo, en 2023, Lucy Nieto de Samper puso “Punto final” a su carrera y escribió su última columna, titulada precisamente así y publicada pocos meses después de haber cumplido su primer centenario. Allí, reconoció que era el momento de dar un paso al costado después de tantos años dedicados al ejercicio periodístico.

Fue modesta en su despedida e incluso llegó a afirmar allí que se retiraba “sin haber hecho todo lo que hubiera querido o podido hacer. Algo se hizo, pero tal vez no lo suficiente”, una opinión muy distinta a la que tienen quienes hoy la recuerdan. Al final, agradeció a sus lectores y cerró así uno de los capítulos más largos del periodismo colombiano.

Este año, este oficio despide a una de las mujeres que más tiempo ha dedicado a informar, opinar y analizar a Colombia.

Reacciones a la muerte de Lucy Nieto de Samper

Varias personas ya se han pronunciado sobre la muerte de Lucy Nieto de Samper y han reconocido su amplia trayectoria en el periodismo colombiano. Una de las primeras en publicar un mensaje a la recién fallecida columnista fue Yolanda Ruiz, otra de las grandes figuras del periodismo colombiano y la última en ser reconocida con el Premio Simón Bolívar a la vida y obra.

“Gracias a Lucy Nieto de Samper por abrir camino en el periodismo para tantas mujeres. Una mujer inspiradora y grande a quien despedimos hoy. Un abrazo inmenso para su hija María Elvira, mi amiga y colega, para sus hermanos, nietos y toda la familia y amigos”, escribió Ruiz, quien además conduce el pódcast “Menopáusicas y qué” junto a la hija de la columnista.

Juan Lozano, periodista y actual director de La FM, también se pronunció por el fallecimiento de Nieto. “Honda tristeza me produce la partida de mi admirada Lucy Nieto de Samper la columnista más longeva y más constante en la historia del periodismo colombiano. Le debo mucho. La quería mucho. Desde niño me animó a escribir”, escribió y también envió sus condolencias a su hija María Elvira.

José Manuel Acevedo, periodista, autor y también columnista de El Tiempo, expresó su admiración por Nieto y afirmó que había abierto “una puerta a muchas mujeres que, por fortuna, nunca se volvió a cerrar”.

Fue la columnista más longeva, una periodista audaz y una mujer que alzó la voz para pronunciarse sobre varios temas. Abrió una puerta a muchas mujeres que, por fortuna, nunca se volvió a cerrar. En paz descanse Lucy Nieto de Samper. Solidaridad y aprecio por su querida familia. pic.twitter.com/jfx3T6oKTs — José Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) March 24, 2026

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