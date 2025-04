Mario Vargas Llosa, el último eslabón del boom latinoamericano 

Fotografía de archivo del 28 de mayo de 2023 del escritor peruano Mario Vargas Llosa hablando en una conferencia de prensa, en la Universidad de Guadalajara (México). Foto: EFE - Francisco Guasco

Mario Vargas Llosa fue un escritor forjado por la venganza. Un hecho capital de su vida ocurrió cuando él no tenía más de 12 años y se enteró de que su padre, a quien hasta entonces había considerado muerto, no solo estaba vivo, sino que lo iba a conocer en ese momento en el Hotel de Turistas de Piura, una ciudad en el norte de Perú. La emoción de conocer al padre resucitado no le permitía concebir que con él llegaría un ciclón que desestabilizaría los pilares de su vida. Esa claridad vendría más adelante.

“El pez en el agua”...