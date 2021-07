Hace tres años en una entrevista con Il Corriere della Sera, Raffaella Carrà advirtió: “Moriré sin saberlo. En mi tumba dejaré escrito: ‘¿Por qué he gustado tanto a los homosexuales?’”. Quizá fue una pregunta retórica. La cantante italiana tenía muy claras las razones por las que se convirtió con el paso de los años en un símbolo de la comunidad LGTBI. Claro, nunca se propuso serlo, pero aquello fue una consecuencia de la obstinación. De su obstinación. Desde muy joven se enamoró de dos conceptos: el amor y la libertad. Y, en consecuencia, del amor por la libertad.

En 1978 con “Lucas”, se convirtió en la primera cantante que interpretó un tema con una temática gay en la RAI italiana. Su canción sobre amar a un hombre gay, fue reconocida en el World Pride Madrid 2017 como Icono Gay Mundial.

“Él era un chico de cabellos de oro,

yo le quería casi con locura,

le fui tan fiel como ha nadie he sido,

más nunca supe que le ha sucedido”

Y siempre la libertad. En sus decisiones. En sus canciones. En su forma de vestir. El 13 de noviembre de 1971, cuando presentó el tema “Tuca Tuca” en la RAI, la compañía de radiodifusión pública de Italia, despertó la furia del Vaticano y de los directivos más conservadores de la cadena, quienes consideraron muy inoportuno que Carrà bailara de aquella forma con el bailarín Enzo Paolo Turchi. “Los más conservadores de la época interpretaron aquellos castos movimientos como algo soez y extremadamente sexual”, recuerda una nota publicada este domingo en El País.

Sobre su canción y actuaciones que hablaban de temas LGBT en los 70, dijo en una entrevista con el programa español Hoy por Hoy en 2014: “He atravesado este camino con la sencillez y la naturalidad que no hace daño, sino que quita del medio muchas prevenciones y anti culturas de gente que no entiende que la vida es una vida cundo tiene libertad”.

“A través de su periódico, L’Osservatore Romano, censuró el Tuca Tuca. Según ellos, era muy atrevido y transgresor porque el bailarín que estaba frente a mí me tocaba diversas partes del cuerpo. Tuca Tuca entró directamente al número cuatro de las listas de ventas de singles. Entonces, cuando se leía el hit parade, se daban los primeros cinco puestos, pero ellos saltaban del tres al cinco para no tener que nombrarlo. Los movimientos del baile subliman la relación entre hombre y mujer. El baile es algo erótico en sí, pero sin caer en la vulgaridad, esto es muy importante. Lo que me encantaba es que yo hacía el Tuca Tuca tocando caderas, rodillas, espalda, cara… Y los niños lo repetían, se divertían porque era algo muy natural. Ese es el secreto”, explicó en su momento Raffaella Carrà en entrevista con Efe Eme.

Raffaella Carrà y el amor con la locura. O el amor y la locura. ¿Se acuerdan de la letra de “Hay que venir al sur”?

“Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo he de aprovechar

Corazón de vagabundo voy buscando mi libertad

He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que

Donde no hay odio ni guerra el amor se convierte en rey

Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión

Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor

Para hacer bien el amor hay que venir al sur...”

Del mismo tema: mientras baila y estremece vestida de rojo.

“Todos dicen que el amor es amigo de la locura,

pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura

Cuántas veces la inconciencia rompe con la vulgaridad

Venceremos resistencias para amarnos cada vez más”

Y entonces, como algún sector de la sociedad española se escandalizó, Raffaella Carrá tuvo que hacer una versión del tema que decía algo así como:

“Para enamorarse bien hay que venir al sur

Para enamorarse bien iré donde estás tu

Sin amores, quien se puede consolar

Sin amores, esta vida es infernal”

“Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán por siempre”, escribió Sergio Iapino, su compañero sentimental, al anunciar su muerte, a causa de una enfermedad, a la agencia de prensa italiana Ansa.

En su juventud fue cortejada hasta por Frank Sinatra, con quien compartió el plató de la película Von Ryan’s Express. Nunca tuvo hijos y por eso adoptó a varios niños a distancia en diferentes partes del mundo,.

La icónica figura italiana era célebre por su golpe de melena desnucada, un gesto que hacía bailando mientras cantaba el estribillo “A fare l’amore cominci tu”.

En 1975 conquistó España con su actuación en el programa “¡Señoras y señores!” y ese mismo año grabó un álbum recopilatorio en castellano. Con la televisión española TVE presentó entre otros “La hora de Raffaella Carrà” conquistando el público y dando luego el salto a América Latina.

En la década de los 80 grabó cinco especiales bautizados como ‘Millemilioni’, coproducidos por las televisiones estatales de Italia, Rusia, Reino Unido, México y Argentina. Cada programa fue rodado en la capital de cada uno de los países implicados en el proyecto: Roma, Moscú, Londres, Ciudad de México y Buenos Aires con videos de sus canciones más exitosas.

En 2013 y 2014 participó como coach en el programa ‘La Voz’ en Italia y ese mismo año volvió a la música con el single ‘Replay’, cantado en inglés.

La polifacética artista, fue un símbolo de libertad en los años sesenta, setenta y ochenta por sus coreografías sensuales y su muerte ha desatado mensajes de tristeza en toda Italia.

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, se mostró “profundamente afectado por el fallecimiento de Raffaella Carrà, una artista popular, amada y apreciada por diferentes y numerosas generaciones de telespectadores en Italia y en el extranjero”.

“Se va la señora de la televisión italiana. Una mujer con un gran talento, pasión y humanidad, que nos ha acompañado toda la vida. Adiós Raffaella”, escribió el ministro de Cultura de Italia , Dario Franceschini.

“Un icono de la televisión italiana, una persona de familia para generaciones enteras. Su fallecimiento deja un gran vacío y mucha, mucha tristeza. Me sumo al dolor de sus seres queridos. Adiós Raffaella, siempre permanecerás en nuestros corazones”, escribió, por su parte, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio.

Desde el mundo de la música, donde ha sido ejemplo para muchos artistas, Laura Pausini celebró a la “reina” Raffaella y le dedicó un mensaje en su perfil de Twitter en italiano y en español: “Fuiste, eres y siempre serás la reina. Para mí, para el mundo entero”.También Umberto Tozzi lamentó su fallecimiento con este mensaje: “Adiós, inmensa Raffaella. Buen viaje”.”Acabo de leer la noticia y no podía creerlo... Ciao Raffaella, icono sin tiempo. Quiero recordarte de esta manera, cuando cantábamos juntos”, escribió Gigi D’Alessio, que adjuntó un vídeo de una exhibición junto a Carrà.

”Raffaella Carrà es y siempre será una estrella que brilla por sí misma. Una mujer llena de energía, talento, auto ironía que ha sabido inspirar a generaciones. Seguirá siendo un ejemplo de gran profesionalidad y creatividad para todos nosotros. Gracias”, fue el mensaje de Francesca Michielin.El cantante Cristiano Malgioglio dijo estar “dolido” y definió a la cantante boloñesa como una “artista maravillosa”.”Tengo el corazón destrozado. Descansa en paz y nunca te olvidaré mi querida Raffaella. La vida es triste”, prosiguió en su mensaje en las redes sociales.