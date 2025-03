Músicos de la Banda Sinfónica del Quindío acusan a la gobernación de no pagarles

Imagen de referencia// La denuncia involucra a los 27 artistas que conforman la Banda Sinfónica del Quindio. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

Varios músicos de la Banda Sinfónica del Quindío han denunciado incumplimientos en los pagos acordados por la Secretaría Departamental de Cultura, lo que ha generado malestar entre los artistas, mientras que la entidad niega que exista una deuda.

Según María José Restrepo, una de las artistas de la banda, a pesar de haber comenzado a trabajar en julio, las contrataciones fueron demoradas y, en varias ocasiones, la fecha de emisión del contrato fue cambiada. El acuerdo final solo se concretó en septiembre, después de tres meses de trabajo sin contrato.

“Estuvimos tres meses trabajando fiado, porque se comprometieron a darnos ese dinero y dimos el voto de confianza. Nos dijeron que lo recuperaríamos”, declaró Restrepo al medio local El Quindiano. Durante ese período, los músicos realizaron presentaciones y comenzaron su preparación sin tener nada firmado.

En una declaración dada por el Secretario de Cultura, Felipe Robledo, el 1 de julio de 2024, se afirmó que el salario mensual de los músicos sería de $3.400.000, según registro el medio ya mencionado. Sin embargo, los músicos aseveran que para esa fecha no había contrato firmado.

En la querella también se aseveró que cuando recibieron los contratos, el salario era menor al valor que se había acordado en un inicio. “El contrato ya no será por $3.400.000 al mes, sino por $2.700.000″, aseguró María José Restrepo, quien agregó que: “Nos indicaron que era así, para que esos $600 mil pesos fueran un abono a lo que nos debían”.

Aunque, después de la firma, los músicos recibieron pagos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, denuncian que nunca se les pagó por los tres meses previos. Los artistas intentaron reunirse con el Secretario de Cultura para resolver la situación, pero no han logrado obtener una cita.

Restrepo contó que intentó contactar al secretario a través de WhatsApp, pero en la conversación no se llegó a ninguna solución. “Él me dijo que yo estaba haciendo afirmaciones que no son propias. Que estaba dañando la imagen de la Secretaría de Cultura y la de él, y que ella estaba incurriendo en un posible delito”, detalló.

Por su parte, el Secretario de Cultura, Felipe Robledo, declaró a RCN Radio que la situación era diferente y que los pagos se realizaron conforme a lo acordado. Aseguró que, si existe alguna deuda, esta debe ser resuelta con el coordinador de la banda, y no con la gobernación. Además, algunos músicos expresaron su descontento en la cuenta de Instagram de la Secretaría de Cultura, pero sus comentarios fueron eliminados y algunos usuarios bloqueados. Robledo calificó estas acciones como un posible crimen, aludiendo al código penal.