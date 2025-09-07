No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El eco de “Nabucco”: Scharovsky dirige la ópera que marcó la historia de Verdi

La ópera que convirtió el dolor en himno inaugura el XIV Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá con la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro y la Banda Sinfónica de Colombia bajo la dirección de Yeruham Scharovsky.

Laura Camila Arévalo Domínguez
07 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
Detalle de un elemento de la escenografía: el caballo dorado de la ópera “Nabucco”.
Foto: Archivo particular

“Nabucco no tiene un segundo de música que no sea interesante, bella o profundamente emocionante, hasta las lágrimas. Está el momento en que Nabucco, creyéndose superior, dice: ‘Ya no soy más un rey, soy un dios’. Y Dios le recuerda, con un rayo, que solo hay uno. Entonces su hija Abigaille quiere asumir el poder, conquistar al pueblo hebreo y a los países vecinos. Pero Zacarías, la autoridad religiosa, pide a Dios que no permita que sus hijos sean víctimas de promesas falsas.

Finalmente, Nabucco reconoce que debe servir a Jehová. Así recobra...

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
Gines de Pasamonte(86371)Hace 12 minutos
El "va pensiero" es el coro más impresionante y hermoso de ópera alguna. Excelente columna, Laura Camila.
