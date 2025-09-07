El eco de “Nabucco”: Scharovsky dirige la ópera que marcó la historia de Verdi

Detalle de un elemento de la escenografía: el caballo dorado de la ópera “Nabucco”. Foto: Archivo particular

“Nabucco no tiene un segundo de música que no sea interesante, bella o profundamente emocionante, hasta las lágrimas. Está el momento en que Nabucco, creyéndose superior, dice: ‘Ya no soy más un rey, soy un dios’. Y Dios le recuerda, con un rayo, que solo hay uno. Entonces su hija Abigaille quiere asumir el poder, conquistar al pueblo hebreo y a los países vecinos. Pero Zacarías, la autoridad religiosa, pide a Dios que no permita que sus hijos sean víctimas de promesas falsas.

Finalmente, Nabucco reconoce que debe servir a Jehová. Así recobra...