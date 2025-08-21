“Nada era más peligroso que volver a mi casa”: Ella Becerra

“¿Quién prendió la plancha? y ¿por qué la dejó caliente sobre la cama?” estará en temporada del 1.° de agosto al 21 de septiembre. / Fernanda Rojas Foto: Fernanda Rojas

Escalar. Bucear. Salir a las 3:00 de la mañana del barrio La Candelaria. Para Ella Becerra, eso era ser una superpoderosa o una ninja. Ahora sabe que solo eran formas de restarse importancia, de no atenderse. Eran conductas autodestructivas, casi suicidas: “Nada era más peligroso que volver a mi casa. No porque en mi casa hubiera depredadores, sino porque estaba en silencio, sola, enfrentándome a mí misma”.

“¿Quién prendió la plancha? y ¿por qué la dejó caliente sobre la cama?” es la sexta obra que Becerra dirige, pero la primera que escribe....