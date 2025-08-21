No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
“Nada era más peligroso que volver a mi casa”: Ella Becerra

La actriz y directora Ella Becerra presenta “¿Quién prendió la plancha? y ¿por qué la dejó caliente sobre la cama?”, una obra de teatro en donde convergen la infancia, el abuso y la memoria.

Paula Andrea Baracaldo Barón
21 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
“¿Quién prendió la plancha? y ¿por qué la dejó caliente sobre la cama?” estará en temporada del 1.° de agosto al 21 de septiembre. / Fernanda Rojas
Foto: Fernanda Rojas

Escalar. Bucear. Salir a las 3:00 de la mañana del barrio La Candelaria. Para Ella Becerra, eso era ser una superpoderosa o una ninja. Ahora sabe que solo eran formas de restarse importancia, de no atenderse. Eran conductas autodestructivas, casi suicidas: “Nada era más peligroso que volver a mi casa. No porque en mi casa hubiera depredadores, sino porque estaba en silencio, sola, enfrentándome a mí misma”.

“¿Quién prendió la plancha? y ¿por qué la dejó caliente sobre la cama?” es la sexta obra que Becerra dirige, pero la primera que escribe....

Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
Conoce más

