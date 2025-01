Una colombiana compite por el premio al mejor mural urbano del mundo

Uno de los nominados es esta pieza, que la artista hizo en colaboración con Rito sin Sermones, otro muralista caleño, en el marco de la COP16 celebrada el año pasado en la capital del Valle. Foto: Nandy Mondragón / Street Art Cities

Veintisiete obras iberoamericanas optan al premio Street Art Cities 2024, que designa al mejor mural urbano del mundo (Best Mural Of The World). Entre los nominados hay una colombiana (que compite con dos obras distintas) al igual que quince artistas españoles, cuatro portugueses, cuatro argentinos, un chileno y un brasileño.

Nandy Mondragón, una artista plástica de la ciudad de Cali, concursa con las piezas “Nutria Neotropical” —pintada en Silvania— y “Rito sin Sermones”, hecha en la capital del Valle.

La primera pieza fue hecha para el festival de arte urbano “Uzathama Historia y Color”, en enero del año pasado. Allí, la artista quiso hacer una representación de la nutria que hoy se encuentra gravemente amenazada, pues es muy apetecida por cazadores que van detrás de su piel.

Por otro lado, “Rito sin sermones” fue una pieza de gran escala realizada en colaboración con el artista homónimo, en el marco de la COP 16 celebrada en la ciudad el año pasado. “En este mural decidimos retratar una rana espléndida, un lagarto azul de la isla Gorgona, una abeja angelita , un bastón del emperador, un fruto de achiote y algunos brotes de mangle, para visibilizar a estos seres que suelen pasar desapercibidos”, escribió entonces la artista en su cuenta de Instagram.

El concurso funciona a través de votos a través de la página de Street Art Cities. Hasta el 31 de enero de este año las personas podrán depositar su voto y el próximo mes será anunciada la pieza ganadora. Si usted desea hacerlo, puede hacerlo a través de este enlace.

Otras obras participantes

Diecisiete de las obras nominadas están en España, país que en la pasada edición se llevó el primer puesto con una pintura hecha en el distrito de Fene en La Coruña, una ciudad en el noroeste de España. La ganadora fue obra del artista Sfhir, un madrileño de 45 años que lleva desde 1995 pintando en diferentes ciudades del mundo.

Este año repite Fene como localidad de acogida de uno de los murales nominados. Es el elaborado por el chileno Cristóbal Espinosa (conocido como Cristóbal Persona), titulado “Charanguista Andino”, en el que el artista representa a un músico indígena tocando una pequeña guitarra.

Otras de las obras latinoamericanas es “La madre naturaleza”, del artista plástico argentino José Gallino. Esta fue pintada en un tanque de agua en la localidad uruguaya de San Gregorio de Polanco, y personifica a la naturaleza en una figura femenina criolla inmensa en el agua, rodeada de la exuberante flora y fauna autóctona.

También está “Crepúsculo”, del reconocido muralista argentino Martín Ron, localizada en el edificio Albor de Mitre 189, en la provincia de Buenos Aires. La obra retrata a una mujer emergiendo del río Paraná, protegiéndose de la tormenta bajo un paraguas y sosteniendo en su mano una pluma.

Brasil suma una nominación también con el mural pintado en Florianópolis por Henrique Montanari, conocido como EDMX, con la diosa del mar Lemanjá como protagonista.

Y en Mar del Plata, Argentina, el grupo Sismo, formado por Fernando Lerena y Maximiliano Ledesma, ha realizado el mural más grande de la ciudad, “Mensajeras”, con motivo de su 150 aniversario.

También en el marco de una conmemoración, los 130 años de la fundación de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la obra artística en Buenos Aires “Colores de AMIA”, impresa en las paredes externas del edificio ubicado en la calle Pasteur 633 de la capital argentina, opta al premio de la mano de David Petroni.

Finalmente, Portugal acumula cuatro nominaciones con los trabajos “Porta Do Vale”, de Sepher Awk; “The Bull”, de Nuno Miles; “Porta do Vale”, de Sepher Awk, e ”Inner Feeling" de Afonsoul.

La plataforma Street Art Cities recopila desde 2016 murales de todo el mundo. Actualmente cuenta con un banco de imágenes de más de 66.000 murales pintados en casi 1.800 ciudades del mundo, realizados por 430 artistas urbanos.