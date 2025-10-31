Narrar sin cruzar la línea: ficción, verdad y responsabilidad en el audiovisual colombiano

En Colombia, los atributos de la personalidad incluyen la protección del nombre por obras basadas en hechos reales. Foto: Eder Rodríguez

Escribir una novela sobre Jaime Garzón no estaba en los planes de Juan Carlos Pérez. No era una idea que hubiera perseguido ni un reto que quisiera imponerse por iniciativa propia. Para él, la historia exigía algo más que talento: pedía consenso. “Había que poner de acuerdo a mucha gente, contar con mucha gente”, recuerda, consciente de que se trataba de una historia “delicadísima”, porque todos los personajes seguían vivos. Todos, menos su protagonista.

La idea llevaba años rondando la cabeza de Fernando Gaitán, pero solo podía concretarse si...