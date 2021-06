Hubo un tiempo de mi vida en el que caminaba largas horas a temperaturas entre cero y cinco grados. El aire que yo respiraba se perdía entre ráfagas de viento, igual que mis pasos, que no dejaban trazo. Recuerdo que en una de esas caminatas pensé en las tantas veces que he escuchado que el periodismo no es el lugar del yo, sino del otro. Cuánta violencia puede haber al intentar explicar a otro y su circunstancia, incluso, comenzando por ese sustantivo de “otro”. La norteamericana Susan Sontag escribió en su ensayo Ante el dolor de los demás que “no debería suponerse un nosotros cuando el tema es la mirada al dolor de los demás”. Tal vez y, más bien, en el fondo, no escribamos para contarle a algún nosotros indefinido las historias de otros; tal vez algunos escribimos para comprender en esas historias nuestra propia historia.