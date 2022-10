Natalia Ponce de León se transforma en superheroína en un nuevo cómic

El cómic "Kaia: despertar en lo profundo" relata la historia de Natalia Ponce de León y la convierte en una superheroína. Foto: Cortesía

La historia de Natalia Ponce de León, sobreviviente de un ataque con ácido, ahora llega a la realidad aumentada en un cómic que la transforma en la superheroína Kaia. El cómic se presentará en la a Muestra Internacional Documental de Bogotá del 25 al 30 de Octubre de 2022, con una exhibición de realidad virtual en la Cinemateca de Bogotá y un espacio en ARTBO, Feria Internacional de Arte de Bogotá desde el 27 al 30 de Octubre de este año.

El cómic fue creado por el equipo de Melanconnie, Laura Velandia y Faebian Ceruleo, que ya ha trabajado en otros proyectos como “Priya’s Shakti”, y es producido por la Fundación Natalia Ponce de León y la casa de medios estadounidense Rattapallax. La historia que cuenta ‘Kaia: despertando en lo profundo’ comienza después del ataque, con su protagonista atravesando un periodo de depresión y dolor constante. Esto la lleva a conectar con un mundo espiritual en el que habita una boa que tiene el poder de sanar o destruir y la protagonista del cómic regresa convertida en Kaia, quien tiene la fuerza sanadora de la naturaleza.

Además de contar la historia de Ponce de León, este cómic permite que a través de una aplicación la audiencia acceda a testimonios de sobrevivientes de ataques con ácido, animaciones y otros contenidos escondidos en las páginas. “Resoné fuertemente con el personaje de la superhéroe Kaia, me di cuenta de que es alguien a quien me gustaría darle vida a través del medio creativo. Siempre he soñado con ser esa supermujer, que difunde conciencia acerca 1 de los problemas sociales.Yo soy Kaia, y estoy segura de que inspirará a los colombianos a respetar a las mujeres de mi país”, afirmó Ponce de León sobre el cómic.

Luego de su ataque y 37 cirugías de reconstrucción facial Natalia Ponce de León decidió dedicar su vida a la defensa y promoción de los derechos humanos de las víctimas de ataques con agentes químicos. Sobre el proyecto Melanconnie, artista participante del cómic, comentó que “crear a Kaia me mostró la belleza y la fealdad del mundo. La asombrosa fuerza de Natalia fue lo que me mantuvo en pie, además de la importancia de permanecer unides contra la misoginia y el abuso”. Mientras que la escritora Laura Velandia afirmó que “escribir el mundo de Kaia fue una experiencia catártica, en la que la exploración de la recuperación de Natalia, significó el retrato de diferentes aspectos de la realidad de quienes nos hemos criado como mujeres en Colombia. Esta historia es una invitación a sanar las heridas que dejó esta lucha, y entender que la recuperación llega de diferentes formas.”

Los cómic estarán disponibles en inglés y español, de forma gratuita, a través de la página de la Fundación Natalia Ponce de León.

